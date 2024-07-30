Güneydoğu'nun kavurucu sıcağında serinleten rotalar

Kaplıcaları, peribacalarını andıran Gelincik Dağı, Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleriyle ilgi gören Çermik, Sinek Çayı ve Kanyonu ile sıcak havada serinlemek isteyenlerin gözdesi durumunda bulunuyor.

Sinek Çayı'nda işletmeci Nebi Karamehmetoğlu, çevre illerde deniz olmadığı için soğuk su kaynaklarından Sinek Çayı'na ilginin yüksek olduğunu dile getiren Karamehmetoğlu, "Su doğal haliyle dağdan çıkmakta. Kanyon boyunca söğüt ve çınar ağaçlarının altında insanlar serinliyor. Hafta sonları büyük yoğunluk oluşuyor. Araç ve insan trafiği çok yoğun" dedi.

Doğal kaynak suyuyla serinlemek isteyenler Beyazsu'da buluşuyor

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Beyazsu mesire alanı, doğal güzellikleri ve doğal kaynak suyuyla serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Midyat'a 20, Nusaybin'e 25 kilometre uzaklıktaki, 100'den fazla tesisin bulunduğunu Beyazsu mesire alanı, yılın bu dönemi yoğun misafir ağırlıyor.

Midyat'ın güneyinde kalan plato ve tepelerin eteğinden kaynağını alan, Nusaybin'e doğru akan Beyazsu Deresi kenarındaki tesislerde aileleriyle piknik yapanlar, doğanın eşsiz güzelliği içerisinde, akarsuyun içinde ve kenarında kurulan tahtlarda dinleniyor. Suya girerek ya da soğuk su üzerine kurulan çardaklarda serinleyerek doğayla iç içe zaman geçirenler, özellikle hafta sonları yoğunluk oluşturuyor.

40-45 derece sıcakta ferahlatan kaçış noktası

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, tarihi kentin en güzel destinasyon noktalarından birinin Midyat ve Nusaybin'i birbirine bağlayan Beyazsu olduğunu dile getirdi: "Beyazsu, ziyaretçilerin favori konaklama yerlerinden biri. 40-45 derece sıcakta bölgemizde bir kaçış noktası" ifadelerini kullandı. Gök, vatandaşların burada daha kaliteli ve sağlıklı hizmet alması için Valilik uhdesinde kurulan turizm denetim komisyonlarınca sık sık denetimler yapıldığını belirtti.

Suyun içindeki masalarda yemek keyfi

Bir tesiste işletme müdürü Nebil Acar ise Beyazsu üzerinde mesire alanı olarak hizmet veren yaklaşık 130 restoran bulunduğunu bildirdi. Özellikle hafta sonlarının çok yoğunluk geçtiğine işaret eden Acar, suyun içindeki masalarda ziyaretçilerin serinleme fırsatı bulduğunu kaydetti.