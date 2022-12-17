Hollywood fotoğrafçısı Stephen Wayda ilk kez Türkiye'de

İkonik fotoğrafları ve illüstrasyonları ile tanınan sanatçının 40 adet fotoğraf çalışması 16-25 Aralık tarihlerinde Ataşehir Pickhobi Galeri’de sergileniyor. Wayda, yapay ve doğal ışığı kullanarak sıra dışı kompozisyonlarında ünlü sanatçılara yer verdi.

Serginin duyuru ise Amerikalı aktör Michael Richards’ın fotoğrafının bulunduğu afiş ile yapılıyor. Sanatçı, Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Danny DeVito, Demi Moore, Kim Kardashian, Pamela Anderson, Denzel Washington ve daha birçok ünlü isim ile çalıştı