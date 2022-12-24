IWC Shaffhausen 2. kez Butterfly Mark sertifikasını aldı

IWC Schaffhausen, uzun yıllardır daha güzel bir dünya için çalışmalarını sürdürüyor. Titizlikle yürüttüğü projelerinde çevre sağlığına destek olacak çalışmalar, üretim ve atölyelerine kadar titizlikle her ayrıntıyı planlıyor. Tüm sürdürdüğü ölçülebilir ve onaylı çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim uygulamalarıyla bir kez daha Positive Luxury Butterfly Mark sertifikasını almaya hak kazandı.

Butterfly Mark sertifikası doğayı ve toplumu olumlu etkilediğine dair somut kanıtlar bulunan lüks markalara, perakendecilere ve tedarikçilere verilen bağımsız bir güven mührü. Butterfly Mark Sertifikası, Positive Luxury adlı İngiltere merkezli bağımsız kuruluşun belli bir değerlendirme sürecinin sonunda tüm dünyadaki şirketlere verdiği lüks endüstrisinin önde gelen sürdürülebilirlik belgesi. IWC şimdiye kadar bu belgeyi almaya hak kazanan yaklaşık 200 şirketten biri.