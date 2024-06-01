İzmir sokaklarını klasik otomobiller doldurdu

Şenliğe İzmir dışında 5 ilden katılım olduğunu aktaran İzmir Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Engin Turşak, derneğin kuruluşundan bu yana düzenledikleri şenliğe, sadece salgın nedeniyle ara verdiklerini söyledi ve ekledi: "Etkinliğe İzmir içinden ve ilçelerden çok büyük katkı var. Bu yıl Urla'da yapalım dedik. Ortalama 150 araba var. En eskisi 1936 model. 1970'li yıllara kadar otomobiller var." dedi.

Klasik otomobillerin heybetli ve büyük motorlu olması nedeniyle sevildiğini, bazen sadece motor sesini dinlemek için bu araçların çalıştırıldığını vurgulayan Turşak, hedeflerinin yeni nesillere bu sevgiyi aktarmak olduğunu dile getirdi.

"Barış Manço'nun arabasına sahip olmak gurur verici"

Şölene, Barış Manço'nun bir dönem kullandığı Cadillac ile katılan Murat Demirel, klasik otomobil tutkunu olduğunu, çok sayıda otomobili alarak restore ettiğini söyledi. Bir arkadaşının, Barış Manço'nun kullandığı aracın satılığa çıkarıldığını haber vermesi üzerine, sahibine ulaşarak otomobili satın aldığını anlatan Demirel, "3 kez boyattım. Bazı parçaları orijinal olarak yurt dışından getirttim. Barış Manço çocukluğumuzun idolüydü. Onun arabasına sahip olmak gurur verici." dedi.