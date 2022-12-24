Longines 190. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlandı: Master Koleksiyon

Köklü bir geçmişe sahip olan Longines, 190 yıllık kesintisiz devam ettirdiği başarı dolu yıllarını Longines Master Koleksiyonu ile kutluyor. Koleksiyon markanın DNA’sını zarafet ile ifade eden üç özel modelden oluşuyor.

Sınırları zorlamaktan korkmadan en iyisini amaçlayan Longines, sürekli yenilik arayışından da asla fedakârlık etmiyor. Tüm güzel çalışmalarını teknik ve estetik yeniliklerle yaratıyor. Tüm bu değerli kaygılarla birlikte markanın 190. yılı kutlanıyor ve zengin mirası simgeleyen Longines Master Koleksiyonu doğuyor. Klasik zarafet ve mükemmelliği bir araya getiren modeller, paslanmaz çelik ve altın seçenekleriyle beğeniye sunuluyor. 18 ayar sarı ve pembe altın versiyonları, limitli olduklarının vurgulanması için 190 adet üretildi.

Eşsiz dokunuşlarıyla öne çıkan taneli antrasit, fırçalanmış gri veya kum desenli gümüş kadranlarda, hassasiyetle işlenmiş Arap rakamları bulunuyor. Pembenin, yaldızın ve mavinin zarif tonlarını taşıyan çelik ibreler, geçen saatleri, dakikaları ve saniyeleri gösterirken kadranın zarif saflığına vurgu yapıyor. Klasik çizgilere sahip 40 mm’lik yuvarlak kasa içerisinde sunuluyor. Yüksek hassasiyeti garanti eden silikon balans yayı ile Longines özel bir kalibre barındırıyor. Bu saatin her ayrıntısında göze çarpan ince işçilik, yıldönümüne özel işlemeli şeffaf arka kapakta kendini gösteriyor.

Günay DEMİRBAĞ