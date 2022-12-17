Louis Vuitton ve Kusama 2023 Kampanyalarını başlattı

İkonik puantiyelerin kraliçesi Yayoi Kusama ve moda evi Louis Vuitton’un yolları Japonya’da bir kez daha kesişti. Yayoi Kusama ve Louis Vuitton, 10 yıl sonra tekrar birlikte çalışma yapacaklarını açıkladılar. 2012’de bir araya gelerek oluşturdukları ilk projelerinin adı “Sonsuza Kadar Aşk” idi. 2023 yılı için, çantalar, paltolar, ceketler gibi moda evinin ürünlerine uygulanan ve yeniden yaratılan bir Louis Vuitton x Yayoi Kusama koleksiyonu hazırlanıyor. Kusama, çekinmeden kullandığı canlı renk birlikteliklerini özellikle kimliği ile örtüştüren bir sanatçı. Böylece Louis Vuitton’un ürünlerine kendi çizgisini rahatlıkla yansıtabiliyor.

Enstalasyonun ilk aşaması Tokyo Tower’da gerçekleştirilerek puantiyeler ile süslendi. Ayrıca şehrin belirli yerlerinde üç boyutlu tasarımlar kullanılmaya, araç giydirme, reklam panolarına kadar ve tanıtımı Youtube’da yayınlanmaya başlandı. Kampanyanın duyuruları ise adeta tüm Tokyo’ya hâkim oldu.

Japon sanatçı Yayoi Kusama, hem minimalist hem de performans sanatçısı. Renkli noktaları ve bal kabakları ile karakteristik bir sanat yaratıyor. Kusama, zorlu çocukluk yıllarından itibaren çiçekler, ağlar ve nokta şeklinde halüsinasyonlar görüyor. Tüm bunları fırça ve boya ile dışa vurarak sanatına dönüştürmeyi başarıyor. Sanata adanmış hayatı ve eserleri ile yaşayan en önemli avant-garde sanatçılardan biri. “Sanat gördüğüm, yaşadığım olumsuz şeylerden kurtulmak için bir araçtı, bir yoldu, yöntemdi ve kurtuluştu. Bu yüzden sürekli çizdim, boyadım ve yazdım” diyor sanatçının ayrıca roman, şiir ve otobiyografik eserleri de bulunuyor.