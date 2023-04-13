Mutfakta saatlerinizi harcamanıza gerek yok! İşte, tek hamurdan 4 farklı çeşit kurabiye tarifi...

Kurabiye yemeyi hemen herkes çok sever ancak aynısını çeşit çeşit kurabiyeler hazırlamak için söylemek mümkün değil. Peki, sadece tek bir hamur hazırlayarak dört farklı çeşit kurabiye yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, tek hamurdan dört farklı çeşit kurabiye tarifi!

Malzemeler

Hamuru için:

- 250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

- 250 gram pudra şekeri

- 2 adet yumurta

- 2 su bardağı mısır ya da buğday nişastası

- 5 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

- 2 paket vanilin

- 1 tutam tuz

Damla Çikolatalı Kurabiye İçin:

- 1 çay bardağı damla çikolata

Tarçınlı Kurabiye İçin:

- 1 çay kaşığı tarçın

Zencefilli Kurabiye İçin:

- 1 çay kaşığı zencefil

- 1 çay kaşığı karanfil tozu

Limonlu Kurabiye İçin:

- 1 adet limon kabuğu rendesi

Yapılışı

- Tereyağını ve pudra şekerini mikser ile krema kıvamına gelene kadar çırpın.

- Yumurtaları teker teker ekleyerek çırpın.

- Unu, nişastayı, kabartma tozunu, vanilini ve tuzu ekleyerek yoğurun.

- Hamuru dörde bölün. Buzdolabında bir süre sertleşmesi için bekletin.

- İlk hamura damla çikolatayı, ikinci hamura tarçını, üçüncü hamura zencefili ve karanfil tozunu, dördüncü hamura limon kabuğu rendesini ekleyin.

- Hamurları yoğurun ve istediğiniz şekillerde kesin. Ardından yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

- Hamurları önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin. Pişirme ayarı fırınınıza göre değişebilir.

- Soğuduktan sonra kurabiyeleri servis edebilirsiniz. İsterseniz kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.

Leziz Kurabiyeler Pişirmenin Püf Noktaları

Kurabiye yapmak bazen zorlayıcı olabiliyor. Bu püf noktalarını takip ederek tam kıvamında ve lezzetli kurabiyeler yapabilirsiniz:

- Tereyağını, yumurtaları ve sıvı malzemeleri oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Böylece malzemelerin birbirleriyle daha iyi karışmasını sağlarsınız.

- Unu hamura azar azar ekleyin ve yoğururken hamuru fazla karıştırmamaya dikkat edin. Hamuru yoğurduğunuzda çok fazla karıştırırsanız hamurun glüten dokusu güçlenir ve kurabiye sert olabilir.

- Kurabiyeleri pişirmeden önce hamuru buzdolabında dinlendirin. Bu, hamurun daha sert olmasına ve şekillendirmek için daha kolay bir kıvama gelmesine yardımcı olur.

- Kurabiyeleri fırına atmadan önce fırını ısıtın. Böylece kurabiyeler daha iyi pişer.

- Kurabiyelerin pişme süresini ve sıcaklığı tam olarak takip edin. Farklı fırınlar farklı sonuçlar verebilir, bu yüzden kurabiyeleri pişirirken bu faktörleri kontrol etmeyi unutmayın.

- Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra 5-10 dakika fırın tepsisinde bekletin. Bu, kurabiyeleri tepsiden daha kolay çıkarmanızı sağlar.