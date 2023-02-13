Parfümünüzün rengi böyleyse bozulmuş olabilir! Bozulmasını engellemek için bunları yapın

Parfümler, eşsiz kokularıyla çevredeki kişiler üzerinde nasıl bir etki bırakacağımız konusunda önemli rol oynuyor. Bu nedenle parfüm seçimi kadar onu muhafaza etmek de oldukça önemli. Çünkü açılan parfümler bir süre sonra bozulabiliyor. Peki, parfümün bozulduğunu nasıl anlarız ve bozulmanın önüne geçmek için neler yapabiliriz?

Parfümlerin Bozulduğunu Gösteren İşaretler

Bir parfümün bozulduğunu gösteren birçok işaret var. Bu işaretlerden bazıları şunlar:

- Parfümün kokusunda bir değişiklik oluşması, bozulduğunu gösteren en bariz işaretlerden biridir. Parfümünüz artık eskisi gibi kokmuyorsa ya da ekşimiş bir kokuya sahipse bozulmuş olabilir.

- Parfümün bozulmuş olduğunu gösterecek başka bir işaret de renginin değişmesi, koyulaşması ya da bulanıklaşması. Bu durum, parfümün doğru bir biçimde saklanmaması ve hava almasından kaynaklanabilir.

- Eğer parfümün kıvamında değişiklik varsa bu da bozulduğunun işareti olabilir.

- Bozulan bir parfüm genellikle kalıcılığını kaybeder. Normalde 8 ila 12 saat kalıcılığını koruyan parfümleriniz yalnızca birkaç saat sonra etkisini kaybediyorsa bu durum bozulduğuna yönelik bir işaret olabilir.

Parfümlerin Bozulmasını Engellemenin Yolları

Sadece birkaç kolay yolla parfümlerinizin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

- Parfümlerinizin bozulmasını önlemek için şişeleri doğrudan güneş ışığından, ısıdan ve nemden uzak bir yerde saklamaya özen gösterebilirsiniz. Parfümlerin güneş ışığı olmayan bir yerde saklanmasının nedeni, güneş ışıklarının koku moleküllerini parçalayıp parfümün bozulmasına neden olmasıdır. Ayrıca parfümleri banyoda ya da bir ısı kaynağının yakınında da tutmamaya özen göstermelisiniz. Gerekirse onları buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

- Gevşek ya da tam oturmayan bir kapak, havanın şişeye girmesine neden olarak parfümün kokusunun buharlaşmasına ve zamanla etkisini kaybetmesine neden olabilir. Parfümünüzün bozulmasını önlemek için her kullanımdan sonra parfüm şişesinin kapağını iyice kapadığınızdan emin olun. Bu sayede havanın şişeye girmesine engel olabilirsiniz. Kimi parfüm şişeleri, havanın şişeye girmesini önlemek için güvenli bir şekilde sıkılabilen vidalı bir kapak ya da bir pompa spreyi ile birlikte gelir. Bu türden şişeleri tercih ederek parfümlerinizin daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.

- Parfümlerin raf ömrüne dikkat etmelisiniz.

- Uzun süre kullanmayacağınız parfümleri ara ara sallayarak karışımın homojen kalmasına özen göstererek parfümün bozulmasını geciktirebilirsiniz.