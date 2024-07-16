Temmuz ayında kar keyfi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası, virajlı ve patika yollara sahip 15 kilometre uzakta yer alan Yeşilöz köyünde yaşayan vatandaşların uğrak noktası. Köyde yaşayanlar, hayvanlarını otlatmak için her gün Faraşin Yaylası'na çıkarken beraberlerinde çocuklarını da götürüyor.

Kışın kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu yayla, temmuz olmasına rağmen erimeyen kar tabakası ile çocuklara yaz tatilinde eğlenceli zaman geçirmeleri için fırsat sunuyor. Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından yaylaya ulaşan aile büyükleri hayvanlarını otlatırken, çocuklar da kar üstünde kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Hem besicilik yapıyoruz hem çocukları eğlendiriyoruz

Her yıl çocukları doğanın ve karın tadını çıkarmaları için yaylaya götürdüklerini anlatan Aslan, şunları söyledi: "Burada çocuklar karda eğleniyor, kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Hem besicilik yapıyoruz hem de çocuklarımızı farklı bir etkinlik olması için zaman zaman buraya getirip karda kaymalarını sağlıyoruz. Buranın rakımı yüksek hava serin ve görüldüğü gibi kar var. Çocuklar hem doğada geziyor hem de karda kayarak güzel bir gün geçiriyor. Temmuz ayının ortasında karda kayma şansını yakalayabiliyorlar."