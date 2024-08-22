Yaşam enerjilerini doğa sevgisiyle besliyorlar

Ardahan'daki İnönü Mahallesi'nde bulunan huzurevi bahçesinin bir bölümü, sera ve hobi bahçesine dönüştürüldü. Kendileri için 'mutluluk bahçesi' olan serada sebze ekimi yapıp her türlü bakımını yapan huzurevi sakinleri, toprakla uğraşıp, ektikleri tohumların filizlendiğini görüp hayatlarını renklendiriyor.

Büyük bir aile

​​​​​​​Huzurevi Müdür Yardımcısı Fatih Tümay, 'Biz büyük bir aileyiz' sloganıyla kurulan hobi bahçesinin meyvesini almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi: "Burası misafirlerimize hem sosyal faaliyet oldu hem de toprakla uğraşarak günlerini, vakitlerini verimli geçiriyorlar. Enerjilerini bu şekilde atsınlar istiyoruz. Çalışmamız çok güzel oldu çünkü olumlu tepki aldık. Örneğin daha önce ekilen ürünler yeşerdi. İnşallah yine ekmeye çalışacağız. Birlikte mutlu bir şekilde çalışıyoruz."

"Artık çayımı daha zevkli içiyorum"

Huzurevi sakini Aynur Dursun, toprakla uğraşmanın kendisine huzur verdiğini belirterek, "Mesela çiçek topluyorum. Çiçeklere bakarken şarkı söylüyorum. Artık çayımı daha zevkli içiyorum, ilk kez Ardahan'a geldim. İyi ki gelmişim. Çok mutluyuz. Müdürlerimiz, çalışanlarımız çok iyi" dedi.

Ali Korkmaz, fırsat buldukça bahçe ile uğraşmaya çalıştığını anlatarak, "Yeşillikle, toprakla uğraşıyoruz. Kendi emeğimizle yetiştirdiklerimizi yiyebilirsek ne mutlu bize" ifadesini kullandı.