Yeni yıl neşesi 29 Kasım'da KüçükÇiftlik Park'ta başlıyor

Wonder Wheel Creative Agency ve URU organizasyonuyla düzenlenen 'Wonder Village' adlı yeni yıl parkında, 29 Aralık'a kadar buz pateninden çocuk tiyatrosuna, konserlerden yılbaşı aktivitelerine ziyaretçiler pek çok aktiviteye katılıp keyifli vakit geçirecek.

Program kapsamında her hafta sonu, aralarında Yüksek Sadakat, Evrencan Gündüz, Mirkelam, Feridun Düzağaç, Lalalar, Gaye Su Akyol, Kalben, Selin, Emir Yargın, Can Ozan, Kardelen, Dolu Kadehi Ters Tut, Redd, Evdeki Saat ve Yeni Türkü'nün olduğu birçok isim hayranlarıyla bir araya gelecek. Levent Yüksel, parkta gerçekleşecek ilk konseri verecek.