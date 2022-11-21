  1. Dünya Gazetesi
  2. Yaşam Keyfi
  3. Yoğun bakım hastasının şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyeti durduruldu
Takip Et

Yoğun bakım hastasının şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyeti durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta yoğun bakım hastasının şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakım servisinde bir hastanın, çalışanlarca maruz kaldığı şiddet, kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular