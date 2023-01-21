2023’ün en yeni saat modelleri

Sabırsızlıkla beklenen bu yeniliklerden saat meraklılarını memnun eden sonuçlar çıktı. İnovatif malzemelerin kullanımı, iskelet kasa, komplikasyonlu modeller ile hayranlık uyandıran tasarımlarını sundular.

Buzullardan gelen saat

Zenith Defy Extreme Glacier

Zenith’in LVMH Watch Week süresince yeni tanıttığı modeli Defy Extreme Glacier, ismine müsemma olarak yaratıldı. Glacier, mavi buzulları rengindeki kadranı 45 mm çapında, hafif ve dayanıklı bir malzeme olan titanyumdan üretildi. Defy Extreme, Caliber El Primero 9004 otomatik mekanizmasının ikinci eşapmanı sayesinde 50 Hz'de saniyenin 1/100'üne kadar ölçüm yapabilen yüksek performanslı kronografa sahip. Kadranında doğal mavi taşlar kullanıldı. Buz mavisi görünümüne en uyumlu olan kalsedon taşı saate uygulanmadan önce açısal kesimlerden geçirilerek şekillendirildi ve titanyum kasa yapısının içerisine özenle yerleştirildi. Beyaz kauçuk ve siyah velcro kayış ile iki farklı seçenek ile sunuluyor. 50 adet limitli olarak üretildi ve 200 metre su geçirmezlik özelliği ile rahat bir kullanım kazandırıyor.

Zenith’in güzelliği gözler önüne serdi

Zenith Defy Skyline Skeleton

2022 yılında yine LVMH’da tanıtılan Defy Skyline bu yıl iskelet kadranı içerisinde mükemmel El Primero 3260 Hi-Beat Automatic Chronograph mekanizmasının ayrıntılarını saat severler için cömertçe sergilediği yepyeni modelini tanıttı. Gelişmiş versiyon, çağdaş mekanizmasını barındıran kasası ile tam bir uyum içerisinde planlandı. Zenith Defy Skyline Skeleton’ın kadranı üzerinde saat 6 konumunda hızlı 10 saniye göstergesinin özel ibresi ile konuşlandığı halkası yer alıyor. Geometrik ince siluete sahip model bu yılın en çok konuşulacak tasarımlarından biri olacak. 41 mm çapında güçlü görünümlü kasası paslanmaz çelikten yapıldı. Kullanılmadığı zamanda bile çalışmasını sürdüren 60 saat güç rezervi ile 100 metre su geçirmezlik özelliklerine sahip. Bu modelde de çelik ve siyah kauçuk olmak üzere iki farklı bilezik seçme ayrıcalığı veriliyor.

Küçük kasada büyük şıklık

Zenith Defy Skyline 36 mm

Daha küçük ölçülerde ve unisex olarak tasarlanan Zenith Defy Skyline ilgi çekici tasarımlardan biri. Her bileğe uyum sağlayacak 36 mm çapında kasaya sahip. Çelik kasası cilalı ve fırçalanmış yüzeyi ile klasik görünümünü koruyor. Kadranında ise pastel renk tonlarında seçenekler veriliyor. Pembe ve yeşil tonları paslanmaz çelik kasası içerisinde adeta parlıyor. 100 metre suya dayanıklılığının olması modelin kullanım şartlarını ve alanını daha da genişletiyor. 50 saat güç rezervi ile sunulurken çelik haricinde renkli kauçuk kayış seçenekleri de bulunuyor.

Sadece butiklere özel model

Zenith Defy Skyline Boutique Edition

Göz alıcı bir kadran tonlaması ile sunulan model 41 mm kasa çapı içerinde oldukça maskülen bir görünüş sergiliyor. Sadece Zenith’in butiklerinden alınabilecek. Çelik kasası ile 100 metre basınca kadar su geçirmezlik özelliğini koruyor. Kadranında gri ve pembe altın tonlarında çift renkli uygulama bulunuyor. Caliber El Primero 3260 mekanizması ile çalışıyor. 60 saat güç rezervi özelliğine sahip olarak çelik bilezik ve siyah kauçuk kayış opsiyonları ile satışa sunuluyor.

Carrera 60. yılını kutluyor

TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary

LVMH Group bünyesinde yer alan TAG Heuer, Carrera’nın 60. yılını kutluyor. Model ilk kez 1963 yılında tanıtıldı ve klasik bir Heuer görünüşünü tüm hatlarıyla bize iletiyor. TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary Edition, 600 adet limitli olarak üretildi. Gümüş renkli kadran üzerinde siyah alt göstergeleri ile panda kasa kronografın modern çizgi hatlarına sahip. 39 mm çap ölçülerinde tasarlanan çelik kasası eski 36 mm’lik modeli arasında uygulanan hemen hemen tek değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. 100 metre su geçirmezlik özelliğine sahip.

Ruhunu otomobillerden alan model

TAG Heuer Monza Flyback Chronometer

Yeni modeller arasında en çok ilgi çekenlerden biri TAG Heuer’in Monza Flyback Chronometer modeli oldu. 1976 yılında Jack Heuer’in F1 otomobil yarışlarındaki dünya Şampiyonası için yaratılmış bir model bu yıl yeni hatlarıyla yeniden ruh buldu. Tam bir yarış kronograf modeli. Eski modelinden farklı olarak yenilikçi malzemelerle üretildi. Mat desenli siyah renkli karbondan yapılan kasası asla solmuyor. 42 mm kasasın ön ve arkası safir kristal cam ile kaplı. Kadranın dış kısmını çevreleyen halkada takometre ve pulsometre ölçeklendirilmiş. Yarı iskelet kasasının altında mekanizma parçaları görülebiliyor ve saat 9 konumunda ise tarih penceresi yer alıyor.

Enerjisini güneşten alıyor

TAG Heuer, Aquaracer Professional 200 Solargraph

Geçen yıl tanıtılan bir model olmasına rağmen, daha klasik bir görünüm içerisinde yeniden tasarlanarak 2023’ün en yeni modelleri arasında yerini aldı. Karanlıkta parlayan karbon çerçeveli bir dalış saati olarak üretilmişti ve en önemli özelliği ise güneş enerjisinden güç almasıydı. Aquaracer kasası ile yeni görünümlü Solargraph titanyum ile klasik saat sevenler için ideal bir görünüme sahip oldu. 40 mm çapında titanyum kasaya sahip. Kadranı üzerine turkuaz renkli saniye ibresi ve kenar indeksleri ile cesur fakat şık bir dokunuşta bulunuldu. 200 metre su basıncına dayanıklı ve güneş enerjisi ile çalışıyor.

İyi bir golf oyuncusu

TAG Heuer, Connected Calibre E4 42 mm

Golf Edition Markanın lüks segmentte ürettiği akıllı saat versiyonu, spor aplikasyonları içeren özelliklerinden de fazlasını kasası içerisinde saklayan bir model. TAG Heuer Connected Calibre E4, özel uygulamaları, saha seçimi, oyun takibi, istatistiksel tur ve analizleri bulunuyor. Skorları otomatik olarak takip edebiliyor. Saatin sahibine ise sadece oyuna odaklanması kalıyor. Kadranının etrafında yer alan bezelinde golf sahasının 18 deliğini ifade eden 18’e kadar sayı yer alıyor. Ekranındaki görüntü ile eşleştiğinde bezel oyunun ilerlemesine yardımcı oluyor. Özel kalibre E4 ile çalışan model bu yıl daha şıklığı yükseltilerek 42 mm siyah titanyum kaplı kasası ile tanıtıldı.

Bulgari ışıltısı

Divas Dream

Bulgari’nin canlı renkleri Dolce Vita ruhunu tüm ışıltısı ile yansıtıyor. Çiçeklerin en güzel tonlarını yakalayarak “Zaman bir mücevherdir” mesajını Diva’s Dream ile bileklere iletiyor. Modelin sedefli yüzeyinde bileğin hareketi ile adeta canlanan yapraklar dalgalanıyor. Topaz, tanzanit, ametist, turmalin, yakut ve pırlanta gibi canlı renklerde değerli taşlar yeni Divas’ Dream parçalarını zenginleştiriyor. 33 mm küçük pembe altın kasası içerisinde beyaz sedef kadranını sergiliyor. Timsah derisi kayış üzerinde 5 pırlantalı katlamalı yine pembe altın tokası yer alıyor.

Bulgari’nin ikonik

Serpenti Seduttori

Markanın ikonik modeli Tubagos tekniğinden esinlenilerek 2019 yılında yaratıldı. Güç ve canlılığın bir simgesi olan yılan Serpenti Seduttori ile daha da ışıltılı bir görünüm kazanıyor. Kavisli kasası yılan başı şeklinde ve altıgen şekilli pullar bileziği oluşturuyor. Romalı mücevhercilerin elinden çıkan pembe rubelit kurma tepesini süslüyor. 33 mm çelik kasa ve pembe altın bezelin tam ortasında siyah lake kadranı bulunuyor.

Aynı model saati seven çiftler için ideal

Hublot, Classic Fusion Original 42mm, 38mm ve 33mm

Hublot 2023’ü marka DNA’sını taşıyan sarı altın koleksiyonu ile merhaba diyor. Altın ve kauçuk eşliğinde gördüğümüz model, marka tarafından ilk kez lüks saat segmentinde 1980 yılında tanıtıldı. Özellikle Hublot’un “Art of Fusion” dünyasının başlangıcı niteliğini de taşıyor. Titanyum, siyah titanyum veya sarı altın olmak üzere 3 materyalle sunulan kasaları saten dokunuşlu modeller net bir tasarıma sahip. Kasa üzerinde yer alan vidaları ise paslanmaz çelikten üretildi. 42mm, 38mm ve 33mm olarak üç farklı kasa ölçüsü ile sunulması her bileğe uygun bir Hublot Classic Fusion olduğunu gösteriyor. Mekanik kendinden kurum mekanizma ile çalışıyor ve 42 saat güç rezervi var.

En zengin renklere sahip gökkuşağı

Hublot, Big Bang Integrated – Time Only King Gold Rainbow

Gökkuşağı renklerine sahip olduğunu söylememize gerek kalmadan tasarımında kendini net ifade eden Hublot Big Bang Integrated Time Only Rainbow, kült modelin yeniden yorumlanması. Yakut ve ametist, mavi topaz, turuncu safirlerden oluşan bir model. İki farklı tasarım hem parlak hem de fırçalı platin içeren renkli taşlarla bezeli. Integrated modeline 174 adet saate, 768 adet taş bileziğine, Time Only modelinde 176 adet saate, 748 adet ise bileziğine markanın mücevher ustaları tarafından monte edildi. İki modeli birbirinden ayıran farklılıkları var. Komplikasyon farklılıkları modelin kasa yapılarının da birbirinden değişik olmasını sağlıyor.