A101 Aktüel 2 Şubat kataloğunda yer aldı: A101 bir kez daha tekne satacak

Alışveriş marketi A101, düzenli olarak gelen teknolojik ürünleri için A101 Aktüel adında bir katalog paylaşıyor. A101 Aktüel’in 2 Şubat ürünlerini gösteren kataloğunda, bir kez daha tekne ilanı yer aldı.

Geçtiğimiz ağustos ayında A101 tarafından 79 bin 999 TL’ye satılan Marin Boat marka 4.95 m uzunluğundaki Samba Deluxe kamaralı fiber tekne çok konuşulmuştu.

Ekim ayında ise 27 bin 999 TL fiyatla İsatek Aras 4.24 metre fiber tekne satan A101, 2 Şubat itibariyla bir kez daha tekne satacak.

A101 Aktüel 2 Şubat kataloğu

A101 tarafından yaklaşık 5 ay sonra tekrar satışa sunulan Marin Boat 4.95 m Samba Deluxe kamaralı fiber tekne bu sefer yüzde 37.5’lik fiyat zammıyla 79 bin 999 TL yerine 109 bin TL’ye satılacak.

Teknenin özellikleri ise şu şekilde:

Tekne boyu: 4.95 m

Tekne genişliği: 2.15 m

Tekne küpeşte yüksekliği: 1 m

Tekne iç yüksekliği: 70 cm

Motorsuz ağırlık: 500 kg

Taşıma kapasitesi: 900 kg

Yolcu kapasitesi: 7 kişi

Dolap sayısı: 5

Su tankı kapasitesi: 50L

Kamara ölçüleri

Uzunluk: 185 cm

Genişlik: 165 cm

Yükseklik: 130 cm

Önerilen motor gücü: 30HP- 60HP

CE belgeli, AB standartlarına uygun

2 yıl garanti