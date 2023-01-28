A101 Aktüel 2 Şubat kataloğunda yer aldı: A101 bir kez daha tekne satacak
A101 bir kez daha tekne satışına başladı. A101 Aktüel 2 Şubat 2023 kataloğuna yansıyan ilana göre; fiber tekneye 2023 zammı geldi.
Alışveriş marketi A101, düzenli olarak gelen teknolojik ürünleri için A101 Aktüel adında bir katalog paylaşıyor. A101 Aktüel’in 2 Şubat ürünlerini gösteren kataloğunda, bir kez daha tekne ilanı yer aldı.
Geçtiğimiz ağustos ayında A101 tarafından 79 bin 999 TL’ye satılan Marin Boat marka 4.95 m uzunluğundaki Samba Deluxe kamaralı fiber tekne çok konuşulmuştu.
Ekim ayında ise 27 bin 999 TL fiyatla İsatek Aras 4.24 metre fiber tekne satan A101, 2 Şubat itibariyla bir kez daha tekne satacak.
A101 Aktüel 2 Şubat kataloğu
A101 tarafından yaklaşık 5 ay sonra tekrar satışa sunulan Marin Boat 4.95 m Samba Deluxe kamaralı fiber tekne bu sefer yüzde 37.5’lik fiyat zammıyla 79 bin 999 TL yerine 109 bin TL’ye satılacak.
Teknenin özellikleri ise şu şekilde:
Tekne boyu: 4.95 m
Tekne genişliği: 2.15 m
Tekne küpeşte yüksekliği: 1 m
Tekne iç yüksekliği: 70 cm
Motorsuz ağırlık: 500 kg
Taşıma kapasitesi: 900 kg
Yolcu kapasitesi: 7 kişi
Dolap sayısı: 5
Su tankı kapasitesi: 50L
Kamara ölçüleri
Uzunluk: 185 cm
Genişlik: 165 cm
Yükseklik: 130 cm
Önerilen motor gücü: 30HP- 60HP
CE belgeli, AB standartlarına uygun
2 yıl garanti