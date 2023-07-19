Adana 40 dereceyi aşınca klimanın mucidi için tatlı dağıtıldı
Tüm Türkiye gibi Adana da tarihi sıcakları yaşıyor. Kentte bugün klimanın mucidi ABD'li mühendis Willis Haviland Carrier anısına tatlı dağıtıldı.
Haber Merkezi
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Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda hizmet veren bir tatlı işletmecisi, şu anki klimaların çalışma sistemine benzeyen ilk klimaların adımlarını 1902'de atan ABD'li mühendis Willis Haviland Carrier'ı anmak istedi.
Tatlı işletmecisi Kasım Yergin, işyeri önüne "Bu sıcak zor günde klimayı icat eden Willis Haviland Carrier'i saygıyla anıyoruz." yazılı pankart astı.
Yergin, masa kurarak yoldan geçenlere 5 tepsi kaymaklı kadayıf dağıttı.