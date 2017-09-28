Adımlar Cerebral Palsy'li çocuklar için atılacak

28 Eylül 2017

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, bu yıl Adım Adım platformu dahilinde 12 Kasım Pazar günü gerçekleşecek 39. Vodafone İstanbul Maratonu’na Cerebral Palsy’li çocuklara destek için katılıyor. 39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda yardımseverlik koşusuna katılmak için iki gün.

Cerebral Palsy ile ilgili geliştirici, koruyucu, teşhis ve tedavi edici çeşitli destek hizmetleri sunan ve bugüne kadar 20 binden fazla çocuğa eğitim ve rehabilitasyon desteği veren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, “Adımlarıma Destek Ol” çağrısıyla herkesi CP’li çocuklar için koşmaya davet ediyor.

Kayıtlar 30 Eylül’de sona eriyor

39. Vodafone İstanbul Maratonu kapsamında Cerebral Palsy’li çocukların özel eğitim ve rehabilitasyonlarına destek olmak için 30 Eylül Cumartesi gününe kadar www.istanbulmarathon.org adresinden kaydınızı yaptırın, ipk.adimadim.org web sitesi üzerinden de ücretsiz profilinizi oluşturun. 16 Ekim’den itibaren İPK’da ‘Adımlarıma Destek Ol Projesi’ için koşacağınızı seçin ve siz de adımlarınızla Cerebral Palsy’li çocukların geleceğine umut olun.

Detaylı bilgi için adimadim@tscv.org.tr mail adresi üzerinden Türkiye Spastik Çocuklar Vakfıyla iletişim kurabilirsiniz.

#AdimlarimaDestekOl