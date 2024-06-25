Alperen Duymaz ve Gonca Vuslateri Hayat Hırsızı dizisinin kadrosuna mı katılacak

Hayat Hırsızı kod adlı dizi NOW'ın eylül ayında yayınlamayı planladığı dizilerin başında…

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ay Yapım imzalı dizinin yönetmeninin Hilal Saral olması proje olan merakı iyice artırdı.

Heyecanla beklenen dizi Avenida Brasil dizisinden yola çıkılarak ülkemize uyarlanıyor.

Projeyle ilgili ilk belli olan isim başrol Leyla rolüne hayat verecek olan genç kuşağın hem güzel, hem de iyi oyuncu olan ismi Cemre Baysel olmuştu.

Baysel’in partneri Civan rolü için de birçok jönle görüşüldü ve son gelen haberlere göre rol için Alperen Duymaz’ın adı geçiyor.

Dizinin en önemli karakterlerinden Leyla’nın üvey annesi Nur için de Gonca Vuslateri’yle görüşülüyor.