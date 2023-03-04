Aman dikkat! Sevdiklerinize borç para verirken ilişkileriniz zedelenmesin...

Borç para vermek gerçekten de çok hassas bir durum. Dikkatli ve sorumlu bir şekilde yapılırsa ihtiyacı olan birine yardım etmenin ve ilişkinizi güçlendirmenin bir yolu olabilir. Bazı adımları izleyerek borç para vermenin sevdiklerinizle kurduğunuz ilişkileri olumsuz etkilemesini önleyebilirsiniz. Peki, borç para verildiğinde neler yapılmalı, neler yapılmamalı? İşte ilişkilerinizin zedelenmesini engelleyecek ipuçları...

Öncelikle Mali Durumunuzu İyice Değerlendirin

Borç para vermeden önce kendinizi zor bir mali duruma sokmadan bunu karşılayabileceğinizden emin olun. Kaybetmeyi göze alamayacağınız veya sizi mali strese sokacak bir parayı borç vermek, sonrasında sizi zor duruma sokabilir.

Şartları ve Beklentileri Açık Açık Konuşun

Borç vermeyi düşündüğünüz kişiyle parayı ne zaman geri ödemeyi planladığını, ödemeleri nasıl yapacağını ve bunun gibi önemli detayları net bir şekilde konuşmalısınız.

En Kötü Senaryo İçin Hazırlıklı Olun

Ne yazık ki bazen insanlar ailelerinden ya da arkadaşlarından aldıkları borcu geri ödeyemeyebilir. Bu olasılığa karşı hazırlıklı olun ve kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla miktarı borç vermeyin.

Verdiğiniz Borcun Kaydını Tutun

Borç parayı sevdiğiniz insanlara verseniz bile miktar, şartlar ve ödeme planı da dâhil olmak üzere borcun her türlü kaydını tutmak; işinizi kolaylaştırır. Bu durum gelecekte yanlış anlaşılmaları önlemeye ve borcun planlamasına yardımcı olabilir.

Kişisel ve Finansal İlişkileri Birbirine Karıştırmayın

Ailenizden birine veya arkadaşlarınıza borç para vermek kişisel ilişkileri zorlayabilir. Bu nedenle borç para verdiğiniz kişiyle olan ilişkinizin finansal ve kişisel yönlerini birbirinden ayırmalısınız.

Borç Para Vermeyi Düzenli Bir Olay Hâline Getirmeyin

Kendinizi sürekli aynı kişiye borç verirken bulursanız bu, sizi ve borç verdiğiniz kişiyle olan ilişkinizi olumsuz etkileyebilir. Böyle bir durum ileriki hayatınızda daha büyük bir sorunun işareti olabilir.

Gereksiz Şeyler İçin Borç Vermekten Kaçının

Lüks bir eşya almak gibi çok gerekli olmayan bir amaç için birine borç para veriyorsanız bunu yapmanın sizin için doğru bir karar olup olmadığını gözden geçirmelisiniz.

Borcun Çatışmaya Neden Olmasına İzin Vermeyin

Sevdiklerinize borç verirseniz bunun ilişkinizde gerginliğe veya çatışmaya neden olmasına müsaade etmemeye çalışın. Borç konusunu sürekli gündeme getirmek veya hatırlatmak, ilişkiyi zedeleyebilir.