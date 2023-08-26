Bakara gülü Rolls-Royce’a ilham oldu

Siyah Bakara güllerinin kırmız ve siyah karışık rengi ve kadife dokusu lüks araba markası Rolls-Royce’un ilham kaynağı oldu. La Rose Noire adlı model dört benzersiz Rolls-Royce Droptail komisyonunun ilki. Siyah Bakara güllerinin romantik ve hassas görünümü yansıtan bir tasarım ile üretildi. Taç yapraklarının koyu rengi, gölgede neredeyse siyah görünse de doğrudan ışık altında koyu yüzeyde kırmızı, inci parlaklığıyla ortaya çıkıyor. Bu iki renk, La Rose Noire Droptail'in temel paletini oluşturuyor. İlk kırmızı ton 'Gerçek Aşk' olarak adlandırılırken, daha koyu ton 'Gizem' adını taşıyor, farklı açılardan görüldüğünde renginin değiştiği gizemli doğasından ilham alındı. İki yıllık bir süre içerisinde tamamlanan modelin 1603 adet ahşap parçası elde yapıldı ve yerleştirildi. Yüzeyindeki renk varyasyonunu elde etmek için yüzey kaplama uzmanları, 150 dikkatli iterasyon boyunca mükemmel hale getirilen tamamen yeni bir boya süreci geliştirdi. Tavan kısmı elektrokromik bir cam bölümüne sahip, bir düğmeye dokunarak neredeyse saydam bir gölgeye anında geçiş yapıyor. Özel bir şampanya sandığı bulunuyor ve en önemli parçası ise modelin konsoluna yerleştirilen istenildiğinde çıkarılıp kola takılabilen bir Audemars Piguet Royal Oak Concept saat modeli.

Torsten Müller-Ötvös, Rolls-Royce Motor Cars CEO'su "Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, bir aşk hikayesi, düşünceli bir şekilde yakalanan ve etkileyici bir şekilde bir Rolls-Royce otomobilinin tuvaline yansıtılan bir eserdir. Bu, önde gelen uluslararası bir ailenin başında olan eşlerin derin ve tutkulu ortaklığının ifadesidir - böyle olağanüstü bir hikayenin bir parçası olmak bir ayrıcalıktır. Ayrıca, La Rose Noire Droptail, markamızın mükemmeliyeti takip etme konusundaki kararlılığının bir ifadesi olarak duruyor; sanat ve müşterinin vizyonu gerçek bir uyum içindedir. Önemli modelin her ayrıntısında, hem Rolls-Royce'un zengin mirasının izleri hem de komisyon veren müşterilerin karakteri bulunmaktadır. La Rose Noire Droptail, böyle güçlü ve çağdaş bir ifade yapmaya cesaret eden dikkate değer müşteriler gibi, sonsuza dek Rolls-Royce tarihine yazılacaktır" dedi. Anders Warming, Rolls-Royce Motor Cars Tasarım Direktörü ise yeni model hakkındaki düşünlerini şu şekilde ifade ediyor: Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, Rolls-Royce Coachbuild'un şimdiye kadar tasarlanmış en ilerici modellerden biri. Cesur ve güçlü komisyon, tasarım ekibimizin kişisel bir lüks dilini arayışında, yeni zanaat süreçlerini ve son derece karmaşık yaratıcı çizgileri keşfetmesi anlamına geliyor. La Rose Noire Droptail'in ahşap öğelerinin dikkat çekici tasarımı, geleneksel bir zarafetin modern tasarımın zirvesinde de yeri olduğunun açık bir ifadesidir. Gerçekten de markanın müşterilerinin hırsı ve tasarımcılarının eşsiz yetenekleri, Rolls-Royce Coachbuild'un ve uygulamalı sanatın en yüksek seviyesindeki lider yaratıcı gücünün uzun ve heyecan verici bir geleceğini işaret ediyor.