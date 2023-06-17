Z kuşağının 2025 yılına kadar küresel iş gücünün yüzde 27'sini oluşturması bekleniyor. Z kuşağını daha yakından tanıyabilmek için iş yerlerinden öncelikli beklentilerinin neler olduğu konusunda bir araştırma yapıldı. Küresel çapta gerçekleştirilen bu ankette, çalışanların iş yerlerinde yemek yeme, dijitali benimseme, sürdürülebilirlik, sağlık ve zihinsel esenlik konularındaki tercihleri analiz edildi.

Compass Group PLC’nin 26 ülkede 35.000 çalışan ile yaptığı ‘Global Eating at Work 2023’ araştırması gençlerin iş yeri eğilimlerinin öncelikli kriterlerine dikkat çekiyor. Z kuşağı, çalışma hayatında sağlıklı beslenme, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularına önem veriyor. Özellikle Türkiye'de bulunan Z ve Y kuşağı çalışanlarının yüzde 81'i, işverenlerin yaşam maliyeti krizi sırasında daha fazla destek sağlaması gerektiğini düşünüyor.

Türkiye’deki genç nesil çalışanlar, refahı gelişmiş, sürdürülebilir ve dijital iş yeri uygulamalarını çalışma çağındaki diğer tüm demografilerden daha fazla istiyor ve ihtiyaçları karşılanmazsa alternatif işverenlere bakmaya yöneliyorlar.

Çalışma çağındaki en büyük demografik grup olan genç çalışanlar, finansal olmayan iş yeri faydalarının iyileştirilmesini talep ediyor. İş verenlerin sağlık sigortası, esnek çalışma saatleri, ulaşım imkânı ve iş yeri yemekhanesi gibi sosyal hakları sunmaları önemli. Türkiye'deki çalışanların yüzde 90'ı, Z kuşağının ise yüzde 88'i iş yerinde yemekhane olmasının çalışanlar için önemli olduğunu belirtiyor.

Z kuşağının yüzde 72'si, iş yeri yemekhanesinin şirkette çalışma kararlarını olumlu yönde etkileyeceğini söylerken, Baby Boomers kuşağında bu oran yüzde 42. Türkiye’de ise Z kuşağının yüzde 89'u iş yeri bünyesinde bir yemekhane olmasının işverenin ekibine katılma kararını olumlu yönde etkileyeceğini söylerken, Baby Boomers'ta bu oran yüzde 86.

Genç kuşak bitki bazlı beslenmeyi tercih ediyor

Araştırma ayrıca, genç neslin sürdürülebilir ve sağlıklı bir iş yeri ortamını önemsediğini ortaya koyuyor. Türkiye'deki çalışanların yüzde 85'i işverenlerin sürdürülebilirliği teşvik etme sorumluluğuna sahip olduğunu düşünüyor. Genç kuşak, iş yerinde bitki bazlı beslenmeyi ve dijital yemek hizmeti yeniliklerini destekliyor.

Z kuşağı çalışanların yüzde 81'i verimli bir öğle yemeği molasının işlerini daha üretkenleştirdiğini belirtirken, Türkiye'de ki Z kuşağı çalışanlarının yüzde 86'sı ve Y kuşağı çalışanlarının yüzde 91'i bu düşünceye katılıyor. Yemekhanesi olan çalışanların yüzde 71'i, iş yerinde yiyecek tedariği olmayan çalışanların yüzde 62'sine kıyasla, işverenleri hakkında daha fazla övgüde bulunduklarını söylüyor.

Türkiye’de ise iş yerinde yemekhanesi olan çalışanların yüzde 90'ı işverenleri hakkında, kuruluşları dışındaki kişilere daha fazla övgüde bulunduklarını açıklıyor. Küresel olarak çalışanların yüzde 71'i, işverenlerin iş yerinde sürdürülebilirliği teşvik etme sorumluluğu olduğunu belirtiyor.v Türkiye’de ise çalışanların yüzde 85'i aynı düşüncede, yaş grupları arasında ağırlıklı olarak Y kuşağının yüzde 89’u bu düşünceyi savunuyor.

Tüm yaş grupları, sunulan yiyecekler arasından daha sağlıklı seçimler yapmalarına yardımcı olmalarını beklerken, bu düşünce Z kuşağı çalışanları arasında yüzde 73 ile zirve yapıyor. Türkiye’de ise bu düşüncede olan Z kuşağı çalışanları yüzde 83’e ulaşırken, Y kuşağı çalışanlarında ise yüzde 89 ile zirve yapıyor.

“Nihat Kartal: Genç neslin iş yerlerindeki etkileri artıyor”

Araştırma verilerini değerlendiren Sofra / Compass Group Türkiye CEO’su Nihat Kartal “1996 ile 2010 yılları arasında doğan Z kuşağının 2025 yılına kadar küresel iş gücünün yüzde yirmi yedisini oluşturması bekleniyor.

Z ve Y kuşaklarının yakında iş gücünün en büyük bölümünü oluşturmasıyla birlikte, iş yerlerindeki etkileri de artıyor. Z kuşağı ile Y kuşağı çalışanları, kendileriyle aynı değerleri paylaşan, güvenli, rahat bir çalışma ortamı sağlayan, sağlık ve esenliklerini destekleyen şirketlerle çalışmak istediklerini açıkça ifade ediyorlar.

“Araştırmamızın da gösterdiği gibi, bir personel yemekhanesi, çalışanların bağlılığını ve iş verenleri hakkında övgüde bulunmalarını olumlu yönde etkilerken, iş verenlerin çalışanlarına değer verdiklerini göstermenin en etkili yollarından biridir. Bu arada, çalışanların kaliteli yiyecek ve içeceklerle uygun molalar vermesini sağlamanın, çalışanlara dinlenme ve yeniden enerji toplama şansı verdiği, işle ilgili stresi azaltırken üretkenliği artırdığı da gösterilmiştir. Genç nesil yemek servisi teknolojilerine de daha fazla ilgi duyuyor ve teknolojiden beklentileri var. " dedi.

İyi bir öğle yemeği verimli çalışma demek

Baby Boomers kuşağının yüzde 73'üne kıyasla, Z kuşağının yüzde 81'i verimli bir öğle yemeği molasının işe döndüklerinde kendilerini daha üretken hale getirdiğini söylüyor. Türkiye’de ise Z kuşağının yüzde 86'sı ve Y kuşağının yüzde 91’i, Baby Boomersların yüzde 88’i bu düşüncede. Z kuşağı çalışanların yüzde 68'i, uygulamalar yoluyla yiyecek ve içecek sipariş etmekten memnunken, Baby Boomers'ta bu oran yüzde 23. Türkiye’de ise Z kuşağı ile Y kuşağı çalışanların yüzde 87'si, X kuşağı çalışanların yüzde 74’ü ve Baby Boomers’ın yüzde 78’i bu trende katılıyor.