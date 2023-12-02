Bir Başka Antalya Çalıştayı’nda ünlü ressamlar tuval başında
AKS tarafından düzenlenen “Bir Başka Antalya” sanat çalıştayıyla şehire bir çağdaş sanat müzesi kazandırma hedefinde önemli bir adım atıldı. Antalya’nın sanat müzesine kavuşmasının şehrin kültürüne önemli bir katkı olduğu belirtildi.
Necmi ÇELİK
Dört yıllık bir periyoda yayılması planlanan kültür sanat projesi olan “Bir Başka Antalya “sanat çalıştayı Türkiye’nin önde gelen ressamlarını bir araya getirdi.
Kilit Grup ana sponsorluğunda Nirvana Cosmopolitan’da gerçekleşen ve küratörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Ağatekin'in yaptığı çalıştaya, Baksı Müzesi kurucusu ve sanatçı Hüsamettin Koçan’ın yanısıra ressam Devabil Kara, Fevzi Karakoç, Habip Aydoğdu, Hanefi Yeter, Reyhan Abacıoğlu, Serpil Yeter ve Zeliha Akçaoğlu katıldı. “Bir Başka Antalya” sanat çalıştayı boyunca sanatçılar, Antalya’nın tarihi ve kültürel dokusundan esinlenerek eserlerini oluşturarak, izlenimlerini tuvale yansıttılar.
Sergi 14 Ocak 2024 tarihine kadar Antalya Kültür Sanat’ta sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya’nın kültür ve sanat potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve bu çalıştayın Antalya’nın sanat dünyasına yeni bir soluk getireceğini ve yerel sanatçıların daha fazla tanınmasını sağlayacağını belirterek “Antalya’mızın envanterine girecek kalıcı eserler ortaya çıkartacağız. Her yıl sanatçılarımızla Bir Başka Antalya projesinde ATSO’ nun, AKS’ın ve Antalya’mızın envanterine yeni sanat eserlerini kaydetmiş olacağız” dedi.
Nirvana Otel CEO’su Korhan Alşan ise yerel değerlerin ,kültürel ve sanatsal zenginliğin ve gastronominin yeni turizm konseptinde önem kazandığını belirterek şunları söyledi ; “İlerleyen dönemdeki turizm trendlerini gördüğümüz zaman artık o eskiden bildiğimiz turist profilinin dışında bir profil geliyor. Bu yeni gelen profilin gittiği tatil yöresinde sadece deniz, kum, güneş değil farklı şeyler de aradığını görüyoruz. Bunların başında; o şehrin yerel değerlerine ilgi gösterme ve özellikle kültür ve sanat konusunda yüksek merak duyma geliyor. Çünkü kültür ve sanat aslında biraz da o bölgenin tarihten gelen özelliklerine dair de ipuçları veriyor. Amacımız, Nirvana Cosmopolitan Otel'i sadece bir tatil oteli olmanın ötesinde bir sanat oteli haline dönüştürmektir”.
"Bir konsorsiyum oluşturulabilir"
Çalıştayın küratörlüğünü yapan Prof. Dr. Mustafa Ağatekin çalıştayın önemini şu sözlerle değerlendirdi;N“Bu çalıştayda çağdaş Türk resminde ve sanat yolculuğunda kendini belirli bir konuma getirmiş profesyonel sanatçılarla çalışmaya öncelik verdik. Dört yılın sonunda sanatın diğer disiplinleriyle birlikte burada çıkacak eserlerle geniş bir koleksiyon olacağına inanıyoruz. Tabii ki bu koleksiyonun desteklenmesi ve büyümesi için şehrin aktörlerinin de taşın altına ellerini koyması gerekiyor. Bu kolektif çabalar sonucunda sadece çalıştaylar değil, eser alımları ile de bu çağdaş sanat koleksiyonunun ve çağdaş sanat müzesinin temellerinin atılacağına inanıyorum. Bu anlamda tek bir kuruluş veya vakıf değil, şehrin tüm önemli aktörlerinin çoklu bir konsorsiyumla bir araya geldiği bir müze, Antalya’ya çok daha fazla şey kazandırabilir diye düşünüyorum.