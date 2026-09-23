Bu akşam Yeraltı var mı? Yeraltı yeni bölüm, yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yeraltı geçen sezon adından bir hayli bahsettirmişti. Birbirinden ünlü kadrosuyla izleyici ekrana çeken dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Bu sezon yepyeni bir hikaye ve yepyeni yüzler seyirci ile buluşacak. Peki yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yeraltı bu akşam var mı?

Hayır, Yeraltı bu akşam ekranda olmayacak. NOW TV yayın akışında dizi yer almıyor.

Yeraltı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yeraltı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer bu sezon diziye dahil olurken dizinin 30 Eylül Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor.