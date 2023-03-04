"Bu kadar da olur mu?" diyeceğiniz, dünyadaki birbirinden ilginç yasaklar

Kurallar ve yasaklar toplumların ahenk içerisinde, birbirlerinin alanını ihlal etmeden, daha rahat ve güvende yaşamalarını sağlıyor. Ancak bazı toplumlarda koyulan öyle yasaklar var ki insana "Pes!" dedirtiyor. Mantıklı bir açıklaması olmayan bu yasaklar gelenekselleştiği için yasakların uygulanması nesiller boyu devam ediyor. İşte dünyanın farklı yerlerinde hâlâ devam eden birbirinden ilginç yasaklar...

Tayland Parasına Asla Basmayın

Güneydoğu Asya'nın egzotik ülkelerinden birisi olan Tayland'da hayli ilginç bir kural var. Tayland'da yerel paranın üzerine basmak kesinlikle yasak. Üzerinde kralın resmi olduğu için paranın üzerine basarsanız büyük ceza ve yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.

Avustralya'da Tavşan Besleyemezsiniz

Sevimli hâlleriyle yüzümüzü güldüren tavşanları Avustralya'da beslemek yasak. Sadece sihirbazların tavşan beslemesine izin verilen ülkede, bu sevimli canlılar istilacı bir tür olarak görülüyor. Bu nedenle yalnızca Queenslan ve civarındaki eyaletlerde tavşan beslenebiliyor.

Yunanistan'ın Tarihî Bölgelerinde Topuklu Ayakkabı Giyemezsiniz

Yunanistan'ın Arnavut kaldırımlı tarihî dar sokaklarında topuklu ayakkabı giymek yasak. Dünyanın pek çok bölgesindeki müzelerde de yasak olan bu uygulama, adeta açık hava müzesini andıran Yunanistan'ın tarihî yerlerinde de geçerli.

İngiltere'de Noel Gecesinde Bisküvi Yiyemezsiniz

1644 yılında Oliver Cromwell, İngiltere'de Noel'i ve Noel geleneklerini yasakladı. Yasağa bağlı olarak simgesel alışkanlıklar da kısıtlandı. Bu simgelerden birisi olan Noel bisküvisini İngiltere'de Noel gecesinde tüketemezsiniz. Günümüzde hâlâ geçerliliğini korusa da uygulamada cezai bir yaptırım bulunmuyor.

Çin'de Boğulan Bir Kişiyi Kurtaramazsınız

Doğu felsefesinin ilginç yasaklarından birisi de Çin'de karşımıza çıkıyor. Çin'de denizde boğulmak üzere olan kişileri kurtarmak yasak. Kişinin kaderine müdahale olarak görülen bu yardım, ahlaki açıdan uygun görülmüyor.

Kanada'da Margarin Sarı Renk Olamaz

Kanada'da margarinlerin sarı renkli olması yasak. Tereyağı ile karıştırılma ihtimaline karşı margarinler sarı renkli üretilmiyor.

Şikago'da Nükleer Silaha İzin Yok

Şikago'da nükleer silah üretimi yapmak ve bu silahı test etmek yasak. Ayrıca nükleer silah depolama ve bakımına da izin verilmiyor. Eğer nükleer silah bulundurursanız 500 dolarlık bir ceza ile karşılaşırsınız.

Çin'de Yaya Geçidinde Duramazsınız

Çin'de yaya geçidinde durmak ve beklemek yasak. Eğer yaya geçidinde durursanız cezası 5 yuan. Kalabalık yolları tıkamamak adına alınan bu karar, görece açıklanabilir duruyor.