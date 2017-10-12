Bu kafeteryanın eşyaları da satılık

12 Ekim 2017

Trabzon'da Esra Tanyıldız tarafından mobilya dekorasyon mağazası olarak açılan ve ardından kafeteryaya dönüştürülen mağazada, çay içilen bardaktan oturulan koltuğa kadar her şey satın alınabiliyor.

Yaklaşık 2 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) açılan girişimcilik kursuna katılan Tanyıldız, aldığı 50 bin liralık hibe desteğiyle hayalini kurduğu işletmeye kavuştu.

Mobilya ve dekorasyon ürünlerinin yanı sıra kendine has tasarımlar da yapan Tanyıldız, mağazanın bulunduğu konum itibarıyla üniversite öğrencilerinden de yoğun ilgi görüyor.

Mağazayı ziyaret eden öğrencilerden sürekli "bahçede oturabilir miyiz, burası kafeterya mı, çok güzel, arkadaşlarımızla gelebilir miyiz, çay ya da kahveniz var mı?" gibi ilginç istekler gelmesi üzerine harekete geçen Tanyıldız, kurduğu mobilya ve dekorasyon mağazasını 6 ay sonra kafeteryaya çevirdi.

Mağazanın eşyalarına, dekoruna ve konseptine hiç dokunmayan Tanyıldız, yaklaşık 2 yıldır hem kafeterya hizmeti veriyor hem de mobilya ve dekorasyon ürünlerinin satışını yapıyor.

Kafeteryaya gelen müşteriler, çay içtikleri bardaktan oturdukları koltuk ve sandalyeye kadar her şeyi satın alabiliyor.

"Bozmadığımız bir konsept var"

İşletme sahibi Esra Tanyıldız yaptığı açıklamada, mobilya ve dekorasyon ürünleri üzerine açtığı mağazanın konseptini öğrencilerin ilginç isteklerinin değiştirdiğini söyledi.

Mağazayı merak edip gelen öğrencilere misafir gibi davrandıklarını dile getiren Tanyıldız, şöyle devam etti:

"Evinize gelen misafiri nasıl ağırlarsanız biz de gelen müşterilerimizi ve öğrencilerimizi öyle ağırladık. Ufak ikramlarda bulunduk. Sonrasında iki giden öğrenciler 5 geldi, 5 giden öğrenciler daha kalabalık geldi. Bahçenin konseptini çok beğeniyorlardı. Bir kişiyi oturtunca, ikinciyi üçüncüyü kıramıyorsunuz derken, ücretli çay, kahve ikramına başladık. Arz talep doğrultusunda da farklı istekler gelmeye başladı ve biz de bu kapsamda mutfağımızı genişleterek farklı bir konsepte geçtik."

Tanyıldız, çay dışında dünya kahveleri, tatlı ve aparatif yiyeceklere de girdiklerini belirterek, "Tabii ki bozmadığımız bir konsept var. Yemeği çok fazla bu konseptin içine sokamıyoruz. O nedenle bir restoran değiliz." ifadelerini kullandı.

"Gördüğünüz her şeyi satın alabiliyorsunuz"

Uluslararası ticaret okuduğunu anlatan Tanyıldız, "Kafeterya işletmecisi değilim ama gidişat beni o yöne sürükledi. Şu an çok mutluyum ve memnunum. Gelen talepler ve insanların verdiği reaksiyonlar bizi mutlu ediyor. Akabinde satışlarımız da güzel gidiyor. Her şey sevindirici, mutluyum ve işimi gerçekten seviyorum." diye konuştu.

Tanyıldız, kafetaryada bulunan bütün ürünlerin satışının yapıldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Masa, sandalye, koltuklar, tablolar, saatler, şallar... Burada gördüğünüz her şeyi satın alabiliyorsunuz. Bizde hiçbir ürünün devamı yok. Satılan ürünlerin yerine farklı konseptler geliyor. Bu sayede de sürekli kendi dekorunu yenileyen bir kafeterya olduk. Bu da bizim için çok iyi oldu. Kafeterya sektöründe insanlar bir farklılık arar ve bizim mekanımız kendini sürekli yenilediği için bize avantaj sağladı. İlgiden çok memnunuz."

Kaynak: AA