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Bugün hava nasıl olacak? İl il 5 Temmuz hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yurdun bazı bölümlerinde sağanak yağış görülecek.

Haber Merkezi
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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağmur görülecek.

Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

 5 - 11 Temmuz tarihlerinde ise genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalacağı ve mevsim normalleri civarına, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.