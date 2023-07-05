Bugün hava nasıl olacak? İl il 5 Temmuz hava durumu...

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağmur görülecek.

Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

🗓️5 Temmuz 2023 (Çarşamba)

🌡️Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/mQ4nkUw04y — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 5, 2023

Bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

5 - 11 Temmuz tarihlerinde ise genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalacağı ve mevsim normalleri civarına, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.