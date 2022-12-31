Büyüklere oyuncaklar L’EPEE 1839

İsviçreli saat firması L’Epée, 175 yılı aşkın süredir konusunda liderliğini koruyarak, çok seçkin saatler üretiyor. Geçmişten gelen tecrübelerinden güç alarak uzmanlaşsan marka İsviçre’de üst düzey masa saatleri üretiminde tek üretici. 1839 yılında Fransa’nın Besançon bölgesinde Auguste L’Epée tarafından kurulan şirket, başlangıçta müzik kutuları ve saat bileşenleri üretmeye odaklandı. İlk üretimlerine başladıkları andan itibaren el yapımı parçalar konusunda liderliklerini ve üretimdeki mikro mekanik mühendisliğin oluşturduğu akıl oyunlarını daima korudu.

Modellerdeki ustalık hayranlık uyandırıyor

1850 yılından itibaren başlayarak, modellerine hayat veren kendi ürettikleri özel mekanizma parçalarında lider olarak, çalar saatler, masa saatleri ve müzikli saatler için özel düzenleyiciler geliştirmeye başladılar. Modeller özellikle otomatik çalıştırma ve sabit kuvvet sistemlerinde kullanım ustalıklarıyla hayranlık uyandırıyor. Kendilerinin geliştirip saat endüstrisinin teknik dünyasına kazandırdıkları özel mekanizmalar için çok sayıda patentti elinde bulunduruyor. Ayrıca geliştirdikleri mekanizma ve sistemler konusunda diğer yüksek saatçilik firmaları ile iş birliktelikleri yapıyor ve desteklerini sürdürüyor. L’Epée, birçok ünlü saat üreticisinin ana tedarikçisi oldu ve Dünya Fuarlarında birçok altın madalya kazandı.

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en büyük sarkaçlı saatini yaptı

20. yüzyılda firma başarısını büyük ölçüde olağanüstü seyahat saatlerine borçlu. Birçoğu, L’Epée markasını etkili ve güçlü konumdaki kişilerle ilişkilendirilir ve onlar tarafından kullanıldığı gibi hediye olarak düşünülürdü. Fransız hükümetinin üyeleri, seçkin konuklarına sık sık saatler verirdi. Concorde süpersonik uçağı 1976’da ticari uçuşlarına başladığında L’Epée, yolculara zamanı bildirmek için kabinleri duvar saatleri ile donattı. 1994 yılında marka, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en büyük sarkaçlı saatini, “Dev Regülatörü” inşa ederek zorluklara olan tutkusunu gösterdi. L’Epée 1839 şu anda İsviçre Jura Dağları’ndaki Delémont’ta yer alıyor. CEO Arnaud Nicolas’ın yönetiminde, çok çeşitli sofistike saatler içeren olağanüstü bir masa saati koleksiyonu geliştirdi. Arachnophobia’nın yoğun görünümüne rağmen, göz alıcı üç boyutlu heykel aynı zamanda kusursuz bir şekilde tamamlanmış bir masa (ve duvar) saatidir. MB&F tarafından tasarlanıp geliştirilen ve üretilen Arachnophobia, MB&F’nin kurucusu Maximilian Büsser’in aşırı aktif hayal gücünün sanata olan takdiriyle harmanlanmasının yaratıcı bir sonucu olarak üretildi. Arachnophobia, Büsser’in hem Cenevre’de hem de Doha’da gördüğü Maman adlı dev bir örümcek heykelinden ilham aldı. Maman (Fransızca anne), Louise Bourgeois (1911 - 2010) tarafından bronz, paslanmaz çelik ve mermerden yapılmış, 9,27 x 8,91 x 10,24 metre (30 x 33 fitten fazla) ölçülerindeki anıtsal bir heykel. Gövde, saatleri ve dakikaları gösteren beyaz rakamlarla siyah bir kubbe ile donatıldı. İnce işlenmiş, oldukça görünür mekanizma sekiz günlük bir güç rezervine sahip.

Octopot, MB&F’nin su temalarını keşfetmesine, kafadanbacaklılar, deniz kronometreleri ve The Abyss’ten ilham alan çağdaş tasarımı kinetik heykel ve hassas horoloji ile dolu şeffaf bir balonla harmanlıyor. Eklemli sekiz ayağı sayesinde ayakta duruyor veya çömeliyor. Her bir bacak, değişen yüksekliklere göre ayrı ayrı ayarlanabiliyor ve böylece Octopot’un tıpkı gerçek bir ahtapot gibi düz olmayan yüzeylerde bile güvenli bir şekilde durmasını sağlıyor. Üç versiyonda ellişer adet limitli üretildi. Kendi atölyelerinde uzman ekipleri tarafından geliştirilen koleksiyon üç temaya odaklanıyor:

Yaratıcı Sanat

Her şeyden önce, ortaklaşa yapılan kreasyonlar olarak genellikle firma dışından tasarımcılarla birlikte düşünülüp, geliştirilen sanatsal parçaların oluşturdukları koleksiyonları kapsıyor. Özel parça meraklılarının özellikle takibinde bulunan tasarımların güzelliği ve eşsizliği en tecrübeli koleksiyoncuları bile şaşırtıyor, ilham veriyor ve hatta şok ediyor. Türünün tek örneği olan istisnai nesnelerin peşinde iz sürüp bazen bilinçli, bazen de farkında olamadan yolları kesişip aradıklarını bulduklarına emin olanların için tasarlanmış masa üstü zaman makinaları.

Grant, kalkanında bir zaman göstergesi ve zaman çok hızlı aktığında işleri yavaşlatma görevi olan bir robottur. Grant’in kadranı üzerinde sürekli yanıp sönen dijital rakamlar yok, sürekli dönen saniye yok. Grant, hayatın çılgınca kaosu içerisinde zamanı daha rahatlatıcı bir tarzda sunuyor.

Çağdaş Saatler

Çağdaş tasarıma (Le Duel, Duet, vb.) ve minimalist, avangart modellere (La Tour) sahip teknik kreasyonlar, kendinden başa dönüm özelliğine sahip retrograd saniye, güç rezervi göstergeleri, ayın evreleri, saatin daha dakik çalışmasını sağlayan tourbillonlar, zil mekanizmaları veya sonsuz takvimler gibi komplikasyonları birleştiriyor.

Klasik Seyahat Saatleri

Son olarak, “memur saatleri” olarak da bilinen klasik seyahat saatleri. Markanın mirasından günümüze dek devam eden tarihi parçalar aynı zamanda komplikasyonların titizlikle birleştiren tutan modelleri içeriyor: zil mekanizmaları, dakika tekrarlayıcılar, takvimler, ayın evreleri, tourbillonlar ve daha fazlasını içererek birden fazla komplikasyonu bir araya da getiriyor. Modellerin üretiminde kullanılan tüm parçalar şirket içinde tasarlanıp ve üretiliyor. Teknik becerileri, biçim ve işlevin birleşimi, çok uzun güç rezervleri ve dikkat çekici kaplamaları, adeta markanın imza özellikleri olarak biliniyor.

Günay DEMİRBAĞ