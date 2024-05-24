Cem Demirer imzalı Noksan filmine Cannes'da ödül

Bu yıl 77. düzenlenen Cannes Film Festivali'nde, dünya prömiyerini yapan 20 Mayıs'ta yapan Cem Demirer imzalı Noksan filmi ödüle layık görüldü.

İlk uzun metrajlı filmi “Mendirek” ile dünya prömiyerini Atlanta Film Festivali’nde gerçekleştiren ve 29. Adana Altın Koza Film Festivali’nden iki ödülle ayrılan yönetmen Cem Demirer’in Cannes Film Festivali'nin 'Semainde de la Critique' bölümüne seçilen filmi Noksan, Canal+ Ödülü'nün sahibi oldu.

Demirer'in, yapımcılığını Berfin Demirat ile birlikte üstlendiği kısa filmi “Noksan” dünya prömiyerini 20 Mayıs'ta 77'nci Cannes Film Festivali'nde yapmıştı.

Aynı seçkide Ken Loach, Wong Kar Wai, Françoise Ozon gibi isimler yer aldı

Bu sene 11 uzun ile 13 kısa filmin seçildiği ve Fransız Eleştirmenler Sendikası tarafından yeni yeteneklerin ödüllendirilmesi için 1962’den beri aralıksız düzenlenen bu seçkide, önceki yıllarda Ken Loach, François Ozon, Wong Kar Wai gibi isimler yer almıştı.

Lunaparkta çalışırken yaşadığı içsel bunalımla birlikte farklı insan ve varlıklarla etkileşime giren ana karakteri Mert’in anlam arama çabasına tanıklık ettiğimiz filmde, Demirer kameranın ve sinemanın tüm olanaklarını zorlayarak deneysel bir performansa imza atıyor.

Bu yıl cannes'daki tek Türk yapımı film

Mert karakteriyle başrolde olan Haydar Şahin’e, Şencan Aslan, Barış Yılmaz Gündüz, Aydın Erek ve Alev Karaçam’ın eşlik ettiği “Noksan” bu yılki festival programında Türkiye’yi temsil edecek tek yerli yapım olma özelliğini taşıyor.