CRR Konser Salonu bu sezon zengin bir program sunuyor

Necmi ÇELİK

Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) 2024 sezonunun ilk yarısında, müziğin çeşitliliğiyle harmanlanan uluslararası ve yerel sanatçıların bir araya geldiği 60 konserden oluşan bir programla müzikseverlerle buluşacak. Bu sezonda CRR klasik müzikten caza, baleden etnik müziklere kadar geniş bir yelpazede müzikseverlere hitap etmeyi hedefliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu 2024 Konser Sezonu’nu CRR’de gerçekleşen basın toplantısında açıkladı. Toplantıda İBB Kültür Daire Başkanı Volkan Arslan, İBB Kültür Etkinlikleri Müdürü Gülayşe Eken ve CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan hazır bulundu. CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan yaptığı konuşmada: “Müzik, bizleri birleştiren, duygularımızı harekete geçiren ve anılarımızı canlandıran evrensel bir dil. İstanbul gibi tarih boyunca kültürlerin ve sanatların kesişim noktası olmuş bu eşsiz şehirde, CRR olarak sanatın bu gücünü daha da geniş kitlelere ulaştırmak en büyük gayemizdir. Bu yıl da, sanatın farklı renklerini ve dünyanın dört bir yanından gelen dünyaca ünlü isimleri ağırlayacağımız bir program hazırladık. Program, sadece bir konser dizisinden ibaret değil; aynı zamanda sanat eğitimine de büyük bir katkı sağladığına inandığımız ve sonuçlarını mutlulukla gözlemleme imkânı bulduğumuz bir içerik taşıyor. Burada amacımız, CRR’yi her an yaşayan bir müzik mabedi haline getirmekti, buna adım adım şahit olmak büyük mutluluk. Şimdi de yeni kurulacak olan İBB Genç Akademi Orkestrası’nı eklemenin heyecanı içindeyiz” diye konuştu.

CRR son 21 yılın rekorlarını kırdı

Ayrıca 2023 konser sezonuna da rakamlarla değinen Murat Cem Orhan, “Geçmiş 21 yılın ortalamasında %31.5 olan doluluk oranı geçtiğimiz sezon %61’e yükselerek iki katına çıktı. Kapalı gişe konserlerinin ortalaması son 21 yılda 9 iken, geçen sezon bu sayı 24’e ulaşarak neredeyse üç kat artış gösterdi. 796 koltuğun doluluk ortalaması ise 258’den 501’e yükseldi” açıklamasında bulunurken, CRR Konser Salonu’nun, 2023 sonbahar sezonunda son 21 yılın rekorlarını kırdığını belirtti. Toplantıda İBB Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan da, 2023 yılında herkes için, her yerde kültür ve sanatın olduğu bir İstanbul hayal ederek yola çıktıklarını söyleyerek şunları kaydetti: “İstanbulluların kültüre ve sanat faaliyetlerine rahatlıkla ulaşabilmeleri için kentin en merkezi yerlerinden en ücra köşesine kadar her kesimden ve yaştan insana hitap edecek 14 kültür merkezinde gerçekleştirdiğimiz etkinlerle, İBB Miras tarafından restorasyon süreci tamamlanıp kültüre kazandırılmış mekânlarımızla, Şehir Tiyatromuzla, temas etmeye odaklandığımız yurttaşlarımızın yaşadıkları bölgelerin sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarını da değerlendirmeye katarak bölgelere özgü farklılaştırdığımız festivaller, sokak ve açıkhava etkinliklerimizle İstanbul’un her yerinde, herkesleyiz.” Programla ilgili DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Murat Cem Orhan, CRR’nin artık dünyada ve Avrupa çapında bilinirliğinin oldukça iyi bir noktaya ulaştığını belirterek program hakkında şu bilgileri verdi: Programda cazın efsane isimleri var. Caz kategorisinde Gonzalo Rubalcaba bu yılın starı olacak. Bunun yanı sıra Emma Smith geliyor. Samara Joy ile iki sene önce konser yapmıştık, o zamanlar Grammy için aday gösterilmişti. Ama şimdi ise Grammy ödüllü bir sanatçı olarak geliyor. Salman Gambarov müthiş bir piyanist ve bir müzik harmanı olacak onun konseri de. Salman Gambarov, caz müziğine getirdiği yenilikçi yorumlarla tanınan bir piyanist ve besteci. Bu konserde, Gambarov’un benzersiz besteleri ve doğaçlama yeteneği ön planda olacak. Klasik müziğe geçecek olursak beş Türk piyanisti ile süper bir konser yapacağız. Sahnede 2 piyano ve 5 piyanist olacak CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde. Mayıs ayı programında bir Ulus Uyanıyor isimli mini oratoryo olarak niteleyebileceğimiz bir konser var. Müthiş bir beste. Oğuzhan Balcı’nın yeni bestesinin pastorik etkileri son derece yüksek Ramazan ayında ise ramazaniyelerimiz var. Ramazan boyunca Ramazan etkinlikleri ile de İstanbullulara sesleniyor olacağız. Çeşitlilik açısından programda müziğin her kategorisi yer alıyor. Çağdaş romantik dönem bestecileri, oda müzikleri var. Dünyaca ünlü keman virtüözü Japon Sayaka Shoji, CRR Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacak. Münih Filarmoni’nin üflemeli sanatçıları gelecek. Almanya’nın, belki de bu kategoride dünyanın en önemli 5-6 adamı konser için İstanbul’da olacak.