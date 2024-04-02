Cüneyt Özdemir açıkladı! Türker İnanoğlu'nun tedavisi sürüyor

Yeşilçam'ın ünlü yapımcısı Türker İnanoğlu'nun hastanede tedavisi sürüyor. Türker İnanoğlu'nun damadı Cüneyt Özdemir sosyal paylaşım sitesi X'te bir açıklama yaptı.

Özdemir, "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu’nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım." dedi.