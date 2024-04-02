Cüneyt Özdemir açıkladı! Türker İnanoğlu'nun tedavisi sürüyor
Yeşilçam'ın çınarı olarak bilinen Türk film yönetmeni, film ve televizyon yapımcısı Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İddianın doğru olmadığı ve İnanoğlu'nun hastanede tedavisinin sürdüğü açıklandı.
Yeşilçam'ın ünlü yapımcısı Türker İnanoğlu'nun hastanede tedavisi sürüyor. Türker İnanoğlu'nun damadı Cüneyt Özdemir sosyal paylaşım sitesi X'te bir açıklama yaptı.
Özdemir, "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu’nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım." dedi.
Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu’nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım.— cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) April 2, 2024