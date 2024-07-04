Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

Manken ve sosyal medya fenomeni Miray İpekler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Akkaya'nın ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkardı.

Deniz Akkaya ile hiç yüz yüze gelmediklerini belirten Miray İpekler, Selin Ciğerci ile çektiği bir fotoğrafın olay haline geldiğini ve Deniz Akkaya'nın kendisine bu sebeple hakaret ettiğini öne sürdü.

Akkaya'nın kendisine ait ev adresini de sosyal medyada yaydığını belirten İpekler, ayrıca Akkaya'nın bir televizyon programında aleyhine tehdit edici paylaşımlarda da bulunduğunu söyledi.

İpekler'in şikayeti üzerine Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı. Tebligatlara rağmen ifade vermeye gelmeyen Akkaya hakkında savcılık yakalama kararı talep etti.