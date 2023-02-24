Depremi yenen SMA’lı Eliz Lina için zaman daralıyor!

Eliz Lina 18 aylıkken SMA Tip 1 teşhisiyle tedaviye başladı. Mart 2022’den bu yana valilik onaylı kampanya yürüten Polat ailesi 11 ayda ‘Zolgensma’ adlı ilaca erişmek için gerekli 34 milyon TL’nin 30 milyonluk kısmını toplamayı başardı. Geriye kalan 4 milyon TL’lik kısım için çabalayan ailenin umutları depremle yıkıldı.

Evleriyle birlikte tıbbi destek makineleri de gitti

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 2 depreme Malatya’daki evlerinde yakalanan Polat ailesi hem evlerini hem de Eliz Lina’ya hayata bağlayan tedavi makinelerini kaybetti. 2 gün arabalarında yaşamak zorunda kalan aile, Eliz Lina’nın hayatta kalması için mücadelesi sürdürüyor.

Kampanya için son 30 gün

Valilik onaylı kampanya için verilen sürenin 30 gün sonra sona erdiğini söyleyen anne Gizem Polat yardımseverlere, “Yoğun bakımı yenen, depremden kurtulan Eliz Lina’ya can olun. Yardım kampanyasını tamamlamak için bize yardım edin” çağrısında bulundu.

Gizem Polat yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Malatya'da yaşıyorduk. 6 şubattaki depremde evimiz yıkıldı. Eliz Lina’ya hayata bağlayan tüm makineler ve ilaçlar da o evde kaldı. 2 gün arabada yaşamak zorunda kaldık. Eliz Lina depremden 1 hafta önce kötüleşmişti ve 4 gün yoğun bakımda kalmıştı. Ciğerlerinde enfeksiyon vardı.

Deprem sürecinde daha da yıprandı. Eliz Lina’yı güvenli bir ortama ulaştırmak için Malatya’dan Samsun’a geldik. Şu an bronşiti yenmesi için uğraşıyoruz.

Eliz Lina’ya hayatı bağlayacak tedaviye ulaşmak için bir an önce kampanyayı bitirip ilacı almasını sağlamamız lazım. İlacın adı Zolgensma. Tedavinin toplam tutarı 34 milyon TL. Bizim ise sadece 4 milyon TL’ye ihtiyacımız kaldı. Bunu da tamamlayabilirsek yurt dışındaki ilacını alabilecek.

Depremde evimizi, memleketimizi, akrabalarımız kaybettik. İlk ve tek evladımızın yaşaması için küçük, büyük tüm yardımlara ihtiyacımız var.”

Eliz Lina Polat’ın kampanyasına destek vermek için:

www.instagram.com/sma. elizlinayacanol