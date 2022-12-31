Dior’un ikonik parçalarını Kim Jones tasarlıyor

Birliktelik ile çalıştığı her markaya büyük katkılar sağlayan Jones her zaman üzerinde uzun süre konuşulan çizgilerle tasarımlarını yaratıyor. Özellikle ürünleri detay çalışmaları ve son dokunuşları ile ayrıntıcı yaklaşımı ile dikkat çekiyor.

Dior’un ışıltılı kış kıyafetleri için çalışan Kim Jones, kış mevsiminin güzelliğini taçlandıran bir set tasarımıyla fotoğraflanan ikonik Saddle ve Dior Lingot 50 çantalar, lureks iplikle zenginleştirilmiş Dior oblique jakar kumaşla, rutenyum tonları ile göze çarpıyor.

Maison’da çok sevilen bu klasik kumaş, b27 ve b23 Sneaker’larda da kendine yer bularak spor giyim ruhu ile zarif şıklık arasında kusursuz bir denge kuruyor. Dior mirasını simgeleyen “cd diamond” motifi ise, Dior hit The Road sırt ve omuz çantalarının yanında, yün atkılar ve güneş gözlüklerinde yerini alıyor