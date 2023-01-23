Dünyada yeni bitkisel beslenme akımı: Veganuary

Veganuary akımının hem tüketicileri hem de işletmeleri sağlığı iyileştirmek, hayvan refahını sağlamak ve çevreyi korumak için bitki bazlı bir diyete geçmeleri için desteklediğini anlatan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi ve Diyetisyen Sibel Mumcu, “Bitki bazlı beslenme et, yumurta, süt ürünleri gibi hayvansal besinleri en aza indiren, bunların yerine meyve, sebze, kuru baklagil, tam tahıllar, yağlı tohumlar, mantar ve baharatların tüketimine ağırlık veren bir beslenme biçimidir” dedi.

Vejetaryenlik ve veganlık karıştırılabiliyor

Bitki bazlı beslenmede vejetaryenlik ve veganlık konusunun da sık sık karıştırıldığına dikkat çeken Sibel Mumcu, “Vejetaryenler canlı bir hayvanın besin olarak sunulmak üzere öldürülmesini hoş karşılamıyor ama süt ürünleri ve yumurta gibi hayvanların öldürülmesine sebep olmayan besinleri tüketebiliyorlar. Veganlar ise hayvanların insanların ihtiyaçları için sömürülmesine karşıdırlar. Dolayısıyla hayvanlardan elde edilen ve üretiminde kullanılan gıdaları, giyecekleri ve diğer tüm yan ürünleri kullanmayı reddederler, hayvanlar üzerinde test edilen kozmetik ürünleri ile ev temizliği ürünlerini kullanmaz, sirk, boğa güreşi, hayvanat bahçesi gezileri, at yarışı gibi hayvanların kullanıldığı eğlence biçimlerine katılmaz, tüm yaşamlarını bu felsefeye uygun olarak düzenlerler” hatırlatmasında bulundu.