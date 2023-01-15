Elazığ'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.36'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 17,9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

26 artçı sarsıntı meyadan geldi

4.9 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre, saat 08.59’a kadar 26 artçı deprem daha meydana geldi. Bu depremlerden en büyüğü 2.4 olarak kayıtlarda yer aldı.

AFAD’dan yapılan açıklamada “Elazığ ili Sivrice ilçesinde saat 06.36de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

Valilikten açıklama

Vali Ömer Toraman da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirterek, “Bu sabah Sivrice ilçemizde meydana gelen depremin merkezi olan Kavallı köyümüzden ve civar köylerden de herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır. AFAD ve kolluk ekiplerimiz sahada, tarama çalışmalarını sürdürüyor. Geçmiş olsun” paylaşımını yaptı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da yaptığı paylaşımda “Şehrimizde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde” ifadelerini kullandı.