Emekli çevre gönüllüsü 20 yıldır gölet kıyılarını temizliyor

Sinan Özdoğru, 20 yıldır Eskişehir ve çevre illerdeki göletlere minibüsüyle giderek bölge insanına çevre bilincini aşılıyor, temizliğe katılmalarını sağlıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesi Zemzemiye köyündeki gölete de gelen Özdoğru, balık tutanların, kamp ve piknik yapanların bıraktığı cam, metal ve plastik atıkların yanı sıra suyun içinde kalan olta parçalarını topluyor.

Sinan Özdoğru, AA muhabirine, doğa aşığı bir insan olduğunu, 6 sene önce vefat eden eşiyle yıllarca yaptıkları çevre temizliğine arkadaşlarının da desteğiyle devam ettiğini söyledi.

Gençliğinin Bilecik'te geçtiğini, ortaokul ve lise çağlarında doğa ile iç içe yaşadığını belirten Özdoğru, "Doğa aşkım o yıllarda başladı. Gezmeye gittiğimiz mekanlarda gördüğümüz çöpleri toplayıp, bir yere istifleyip, doğaya vermeyecek şekilde yakardık." dedi.

Özdoğru, birçok ilden dostlar edindiğini, birçok çevre gönüllüsü yetiştirdiğini dile getirdi.

Uzak illere de gittiğini aktaran Özdoğru, Çorum'daki Obruk Barajı'nın kıyısında Oğuzlar köyü sakinleriyle temizlik yaptıklarını ifade etti.

Kampçılara ve balık tutmaya gelenlere çevreyi temiz tutmalarını öğütlediğini anlatan Özdoğru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temizlik, temizlik ve yineliyorum temizlik. Türk'ün en büyük özelliği temiz olması. Çünkü Yaradan bize bu dünyayı ibadethane olarak sundu, bunu kirletmenin de bir anlamı yok. Vatandaş sabah namazını kılar, nasıl öyle rahat ederse ben de temizlik yaptığım zaman ibadet etmiş sayıyorum kendimi. Her geldiğimde en az 3 çuval çöp toplayıp, benzin istasyonlarının çöp tanklarına bırakıyorum. Mutlu oluyorum, büyük bir haz alıyorum. Gönlümü yaşıyorum, tek başımayım. Eşimi kaybettikten sonra kendimi tamamen doğaya adadım. Zemzemiye köyümüzün tek hayat kaynağı bu gölettir. Hayvancılığı çok ilerledi, süt ve besi inekçiliği yapılıyor, koyunculuk var ama bu gölün suladığı yoncayla, mısırla, hayvan yemleriyle bakıyorlar. Benim derdim Zemzemiye köyünün mutlu olması, mutsuz olsun istemiyorum. Yani küçükken babamın dükkanının önünü süpürmeyle başladığım çevre temizliği bugüne kadar devam ediyor ve devam edecek."

"Köylü olarak bizleri de bilinçlendirdi"

Zemzemiye Muhtarı Yasin Göncekli ise gölet çevresinde hayvan otlattıkları sırada, çöp toplarken gördükleri Özdoğru ile tanışmalarının ardından köylülerin çevre konusundaki duyarlılıklarının daha da arttığını belirtti.

Onunla tanışmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Göncekli, "Sinan ağabey, 'Muhtarım ben sabahtan gölete geleceğim, temizlik yapacağım, müsaitseniz siz de buyurun gelin.' der. Biz de elimizden geldiği kadar vaktimiz oldukça gelip yardım ederiz. Bu duyarlılığından dolayı köylü olarak bizleri de bilinçlendirdi." ifadelerini kullandı.

Tarımsal sulama amaçlı bu küçük göletin çevresinin kirletilmesinden üzüntü duyduklarını vurgulayan Göncekli, "İsteğimiz, geldiklerinde çöplerini bırakmasınlar, köyümüzün içinde çöp konteynerleri var, poşete koyup oraya atsın. Balık tutacağız, eğleneceğiz diye çevre katliamı, doğa katliamı yapmayalım. Gelecek nesillere güzel şeyler bırakmamız lazım, bunlar bizim görevimiz. Vatandaşların daha bilinçli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.