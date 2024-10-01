En çok tercih edilen kahve çeşitleri açıklandı: Espresso, House Blend, Colombia, Dark Roast…

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda evde kahve demleme eğiliminin yükselmesiyle birlikte, kahveseverler profesyonel kalitede kahve deneyimini evlerine taşımayı tercih ediyor.

Bu eğilim, şirketin kahve satışlarında da büyük bir artış yarattı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, kahve kategorisinde son üç aylık dönemde yüzde 81 ciro artışı sağlandı.

Kahve çeşitleri arasında Espresso, House Blend, Colombia, Dark Roast ve Arabica gibi filtre ve çekirdek kahveler en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Klasik Türk kahvesinde ise orta kavrulmuş tat öne çıkıyor. Hazır kahve ve kapsül kahveler de yoğun ilgi görüyor. Ayrıca, kahveseverlerin işe veya okula giderken yanlarında termos taşıma alışkanlığı da kazandığı görülüyor.