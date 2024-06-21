EN UZUN GÜNDÜZ NE ZAMAN 2024? Türkiye’de en uzun gündüz nerede yaşanır? Kaç saat sürüyor?

Gündönümü yılda 2 defa gerçekleşir. Bununla birlikte gündüz ile gece uzamaya ya da kısalmaya başlar. Bugünden itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak. Peki, 21 Haziran'da en uzun gündüz nerede yaşanır? 21 Haziran'da ne olacak? 21 Haziran neden yılın en uzun günüdür?

Türkiye’de en uzun gündüz nerede yaşanır?

21 Haziran tarihinde Türkiye'de en uzun gündüz Sinop'ta yaşanacak. Sinop'ta bugün güneş 05.04'te doğarken akşam 20.19'da batacak. Sinop'ta bugün 15 saat 15 dakika gündüz yaşanacak.

21 Haziran'da ne olacak?

'Yaz gündönümü' olarak da bilinen 21 Haziran'da, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor. Bunun doğal sonucu olarak kuzey yarım kürede gündüzler gecelere göre daha uzun oluyor. Kuzey yarım kürede 'yaz mevsiminin başlangıcı' kabul edilen bugünden itibaren gündüzler kısalıp, geceler uzamaya başlayacak.

Gündönümü nedir?

Yaz gündönümü her yıl 21 Haziran’da gerçekleşiyor. Güneş, Dünya'nın eğik ekseni nedeniyle yıl boyunca gökyüzünde en düşük veya en yüksek noktaya ulaştığında bir gündönümü oluşur. Dünyanın yarısı yazın gelişini ve yılın en uzun gününü yaz gündönümü ile kutlamak için bir araya gelirken; diğer yarısı kış başlangıcını yaşayacak.