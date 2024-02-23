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En zengin şarkıcı Rihanna

Ünlülerin toplam varlıklarını raporlayan ABD merkezli internet sitesi Celebrity Net Worth, 2024 yılının en zengin 10 şarkıcısını listeledi.

Dünya Gazetesi
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Emre ERGÜL

1-Rihanna: Gerçek ismi Robyn Rihanna Fenty. 36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının şahsi serveti 2.1 milyar civarında. Servetinin çoğu şarkıcının soyadını taşıyan ikonik markası Fenty Beauty’den geliyor.

2-Taylor Swift: 34 yaşındaki 14 Grammy ödüllü ABD’li şarkıcı milyarder olmak üzere. Şahsi serveti 900 milyon dolar.

3-Madonna: “Pop’un Kraliçesi” 850 milyon dolarlık bir servetin üzerinde oturuyor.

4-Celine Dion: Sahnelerden uzaklaşmak zorunda kalan 55 yaşndaki şarkıcının 800 milyon dolara sahip olduğu konuşuluyor.

5-Dolly Parton: ABD’li country şarkıcısı. 78 yaşında. Kendisi için bir zamanlar “Bu kadar ucuz görünmek için çok para harcadım” esprisi yapmıştı. Serveti 650 milyon dolar!

6-Beyonce: “Texas Holdem” şarkısıyla Amerikan country listesine 1 numaradan giren ilk siyahi şarkıcı olan şarkıcının serveti 600 milyon civarında.

7 -Julio Iglesias: 80 yaşındaki İspanyol şarkıcı, zengin şarkıcılar listesindeki tek erkek. Tüm dünyada 300 milyon album satan Iglesias’ın 600 milyon doları olduğu söyleniyor.

8-Gloria Estefan: 66 yaşındaki Küba asıllı Amerikalı şarkıcı kariyeri boyunca 500 milyon dolarlık bir servet yaptı.

9-Victoria Beckham: Spice Girls grubunun Posh Spice’ı… 49 yaşındaki İngiliz şarkıcı, müzik kariyerinden sonra girdiği moda sektörü sayesinde 450 milyon dolarlık şahsi servet yaptı.

10- Barbra Streisand: 81 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, eğlence dünyasında “EGOT” olmuş ender insanlardan biri… Şahsi serveti 400 milyon dolar. (EGOT, Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin hepsini alanlara verilen bir isim.)