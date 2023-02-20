Ev hanımlarına müjde! İŞKUR'un evden iş imkânları sayesinde siz de iş hayatına katılabilirsiniz

İŞKUR, ev hanımlarına özel olarak hayata geçirdiği uygulamayla ev hanımlarının iş hayatına katılımına destek sağlıyor. Böylece İŞKUR tarafından belirlenen iş kollarında faaliyet gösteren ev hanımları, yetenekleri doğrultusunda istedikleri alanlarda çalışabiliyor. Peki, ev hanımları İŞKUR aracılığıyla evden çalışarak hangi işleri yapabilir? Bu işlere başvuru yapmak için hangi adımları takip etmek gerekir?

Türkiye İş Kurumunun Sunduğu Evde İş İmkânları Nelerdir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), evden çalışma ihtiyacı olan ev hanımlarını farklı sektörlerden paketleme hizmetine ihtiyacı olan işverenlerle buluşturuyor. Böylece hem sektördeki iş gücü açığını kapatıyor hem ev hanımlarına ek gelir sağlamanın kapılarını açıyor. Ev hanımlarının İŞKUR aracılığıyla yapabileceği paketleme işlerinde paketlenecek ürünler arasında mandal, cetvel seti, kıyafet, toka, takı, hediyelik eşya, tesbih, plastik bardak, tabak, çatal, kaşık ve karton tabak gibi çeşitli sektörlere ait ürün grupları yer alıyor.

İŞKUR Evde İş İlanları Nerede Yayınlanır?

Türkiye İş Kurumunun web sitesinde "Açık İş İlanları" bölümü bulunuyor. Bu bölümde farklı alanlara ait birçok iş ilanını görüntüleyebilirsiniz. Arama ekranında meslek kısmına "paketleme" yazarak ilgili iş ilanlarını filtreleyebilir, evde ve fabrikada çalışmak üzere paketleme işçisi arayan firmaların iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. İŞKUR evde iş ilanlarını bulunduğunuz ile göre sıralayabilir, engel durumunuz varsa bunu belirterek kendinize en uygun iş ilanları arasından seçim yapabilirsiniz.

Evde Paketleme İşine Başvuru Nasıl Yapılır?

Evde paketleme işi için İŞKUR'da yayınlanan ilanlardan size uygun olan ilanı belirlemekle işe başlayabilirsiniz. İŞKUR'un resmî web sitesinde kendinize bir "iş arayan" profili oluşturduktan sonra sisteme giriş yapıp istediğiniz ilana başvuruda bulunabilirsiniz. Dilerseniz en yakın İŞKUR şubesine gidip ilan numarasıyla da başvuruda bulunabilirsiniz.