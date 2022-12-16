FLP’nin Türkiye lansmanı gerçekleşti

Türkiye’nin ilk ve tek FLP öğretmeni ve FLP Türkiye temsilcisi Jungien Koç Şebnem Toker’in liderliğinde, kişisel gelişim ve farkındalık dergisi Mümkün’ün katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar hem FLP tekniğini deneyimlediler hem de FLP uygulayıcılığı eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

Geleceği görmek mümkün mü?

FLP şimdiye kadar deneyimlediğimiz uygulamaların ötesinde bizleri yeni bir kelime ile tanıştırdı, “progression” ve kelimenin Türkçe’ye denk gelen karşılığı “ilerleme.” Bu teknik sayesinde katılımcılar, ileri benlikleriyle nasıl bağlantı kurabileceklerini, geçmiş, şimdiki ve ileri yaşam modelleri arasından nasıl seyahat edebileceklerini geçmiş ve ileri benlikleriyle nasıl iletişim kurabileceklerini öğrendiler. Hâkim duyularımızı tanımladığımız ve zihin-beden-ruh üçlüsünün tüm sezgi sensörlerini geliştiren bir çalışma olarak bilinen FLP “Şimdi ileri benliğine bağlan!” diyerek, meditasyonlar, imajinasyon çalışmaları ve yönlendirmelerle kişinin, kendi kendinin vizyoneri olmasını hedefliyor.

FLP sorularıyla geleceği programlamak

Son yıllarda kişisel gelişim, farkındalık ve spiritüel uygulamalar alanında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sayısız akım, bilgi ve uygulamayla tanışıldı. Bunlardan bir kısmını hızlıca tüketirken bir kısmını da günlük yaşamımıza dahil oldu. Kimi çalışmalar bize “anda kal” derken kimi çalışmalar da bizi geçmişe, çok önceye, bizden bile önceye götürdü. Nihayetinde amaç hep aynıydı, daha iyi hissetmek, yaşamla sağlıklı bağlar kurmak ve kendimizle ilgili farkındalık kazanmak.

FLP çalışması ise ezberleri bozarak bizi yarına hatta çok daha öteye götürüyor. Yıllar sonrasına…

Meditasyon ve imajinasyon teknikleriyle beyninizin kehanet yeteneklerini körükleyin

Ne olacak? Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Kimlerle birlikteyim? Nasıl hissedeceğim? Biri çıksa ve bu sorulara cevap verse ne hoş olurdu kim bilir! FLP, sürecinde yer alan derin meditasyonlar aracılığıyla bu soruların cevaplarını buluyor ve kişiye beklenmedik gerçekliklerin izini sürme fırsatı sunuyor.

Ünlü medyum ve FLP yaratıcısı Anne Jirsch’in şaşırtıcı çalışması, meditasyon ve imajinasyon teknikleriyle beyninizin kehanet yeteneklerini körüklemeyi öğretiyor.

FLP eğitimleri Şebnem Toker öncülüğünde devam ediyor

Dünyanın pek çok ülkesinde yüzlerce uygulayıcısı bulunan FLP-Geleceği Programlama Çalışması Uygulayıcılığı Eğitimi Şebnem Toker liderliğinde devam ediyor.

Tekniği ülkemize getiren Şebnem Toker, FLP ile ilgili şunları söyledi: “Bugüne dek hep geçmişten konuştuk. Biz, kültür olarak da çok fazla geçmişe dönük bir kültürüz. Gururlandığımız olaylar, anılar, tarihsel süreçler, iyi kiler ve keşkelerle dolu söylemlerimiz hepimizin malumu. FLP ile tanıştığımda geçmişe dönük yaşadığımız gerçeğiyle ilgili hakim duygularım daha da pekişti. Geçmişte her ne olmuş olursa olsun, bizler ve elbette zaman ileriye doğru hareket ediyoruz. O halde yüzümüzü neden geleceğe dönmeyelim? Hayallerin ve hedeflerin daha geniş bir perspektifle, bilinenin çok ötesinde sonsuz bir potansiyeli içinde barındıran gelecek yaşamımızı gündemimize almak ve ileri gelecek alternatiflerinden senin için en uygun olanı şimdiki zamana getirmek bir nevi yaratıma hız katmak, yapılabilecek en iyi şeylerden biri.”