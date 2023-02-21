Geçimini sağlamakta zorluk çeken ailelere SED hizmeti ile maddi destek!

Geçimlerini sağlamakta zorluk çeken ailelerin yardımına SED hizmeti yetişiyor. Bu hizmet sayesinde ailelerin maddi olarak daha iyi duruma gelmeleri, kendilerinin ve çocuklarının bakımlarını sağlayabilmeleri hedefleniyor. Peki, destekten faydalanmak için yapmanız gerekenler neler, detaylıca inceleyelim.

SED Ödemesi Kimlere Verilir?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilecek kişiler:

- Maddi yoksunluk nedeniyle desteklenmedikleri zaman korunmaya muhtaç hâle gelecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın SED yardımından faydalandırılarak ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

- Adına tedbir kararı uygulanan ve sosyal hizmetlerde bakımı yapılan fakat ailesi SED yardımı ile desteklendiğinde ailesi veya yakınlarının yanında bakılabilecek çocuklar.

- Doğal afetler, hastalık, kaza gibi nedenlerden dolayı mağduriyet yaşayan, kendisine ve ailesine bakmaktan yoksun hâle gelen, ölümcül rahatsızlıkları sebebiyle ameliyat olması gereken veya vefat eden ailelerin çocukları.

- Daha önceden adına tedbir kararı verilmiş iken yaş sınırlarını doldurmaları sebebiyle sosyal hizmetlerden ya da koruyucu aileden ayrılarak meslek kursuna giden veya eğitim alanlar ile bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmediklerinde muhtaç hâle gelecek olan gençler.

SED Ödemesi Ne Kadardır?

SED ödemesi 2023'te yapılan güncellemeyle yeniden hesaplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen ödemeler:

- Okul öncesi çocuklar için 2.059,99 TL,

- İlköğretim çağındaki çocuklar için 3.090,00 TL,

- Ortaokul çağındaki çocuklar için 3.295,99 TL,

- Ortaokul çağında olan fakat okumayan çocuklar için 2.059,99 TL,

- Yükseköğretim düzeyindeki çocuklar için 3.708,00 TL,

- Kuruluş bakımından ayrılan gençler için 1.648,00 TL.

SED Ödemesinden Yararlanabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan SED ödemelerinden faydalanmak için bazı şartlar bulunuyor. Bunlar:

- SED ödemelerine başvuracak anne ve baba sigortalı bir işte çalışmıyor olmalı.

- Ailede bulunan kişilerin her birinin aylık net geliri, asgari ücretin üçte birinden az olmalı.

- Ödemeden faydalanmak isteyen ailelerin üzerlerine kayıtlı ev, arsa, arazi gibi gayrimenkuller olmamalı.

SED Hizmetinden Yararlanmak İçin Gereken Belgeler

SED hizmetinden yararlanmak için İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Başvuru için gereken evraklar:

- Dilekçe,

- T.C. kimlik numarası beyanı,

- Gerektiğinde alınacak sağlık raporu ve/veya öğrenci belgesi,

- İşkur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler.