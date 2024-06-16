Güldür Güldür'den kırıp geçiren İmamoğlu skeci

Ali Sunal’ın sunduğu Güldür Güldür Show, dün sezon finali yaptı. Yapımcılığını Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) üstlendiği Güldür Güldür, sezon finaline özel bir skeç hazırladı.

Skeçte İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taklit eden oyuncu Mahir İpek, uzaylılarla diyaloğa giriyor.

Mahir İpek'in İmamoğlu'nun vatandaşlarla girdiği diyaloglarından öykünerek yaptığı taklit sosyal medyada gündem oldu.

Show TV Güldür Güldür'ün sosyal medyada gündem yaratan İmamoğlu skecinin bir parçayı X hesabından "Ben uzaylıyla da kardeşim, ben alienle de kardeşim!" ifadesiyle paylaştı.

Oyuncu Mahir İpek daha önce de yaptığı İmamoğlu taklidiyle ses getirmişti.

Mahir İpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Oyuncu Mahir İpek, 22 Ocak 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Memleketi ise Kahramanmaraş Afşin'dir.

Babası Âşık İsmail İpek, Naciye İpek'tir. Tiyatroya lisede başlayan oyuncu, Bilkent Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi.

1998 yılında Veda Yurtsever ile evlendi. Bu evlilikten Söz adında bir kız çocukları oldu. Ancak çift 2018 yılında ayrıldı.

Mahir İpek'in rol aldığı dizi ve filmlerden bazıları şöyle:

Kınalı Kar, Serseri, Hayat Bilgisi, Avrupa Yakası, Sensiz Olmuyor, Hayırdır İnşallah, İşte Benim Kabuslar Evi: Son Dans, Münferit, Ulak, Elveda Rumeli, Senden Başka, O... Çocukları, Haneler, Cümbür Cemaat Aile, Geniş Aile, Av Mevsimi, Heberler, Sen Kimsin, Akasya Durağı, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hükümet Kadın, Seksenler, Güldür Güldür Show, Kolonya Cumhuriyeti, Dostlar Mahallesi, Salur Kazan: Zoraki Kahraman, Cici Babam, Organize İşler Sazan Sarmalı, Jet Sosyete.