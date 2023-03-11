Güzellik uğruna çekilen çilelere hayret edeceksiniz! İşte ölümcül sonuçlar doğuran güzellik sırları

Güzellik endüstrisi artık doğal ve güvenli bileşenlerin kullanımını teşvik etse de insanlık tarihi boyunca oldukça tehlikeli ürünler kullanılmış ve geleneksel yöntemlere başvurulmuş. İşte tehlikeli oldukları zaman içinde anlaşılan o ürünler ve yöntemler...

Ayak Bağlama

Ayak bağlama, özellikle Çin'in geçmişinde popüler bir uygulama olarak bilinir. Kadınların ayakları, küçük ve şekilli olsun diye sıkıca sarılıp bağlanırdı. Bu, kadınların normalden daha küçük ayakları olduğunda daha çekici göründükleri düşüncesiyle yapılıyordu. Ancak ayak bağlamanın yoğun ağrı, enfeksiyon ve ömür boyu süren hareket kısıtlılığına neden olduğu uzun zamandır biliniyor.

Cıva ve Kurşun

Antik Çağlarda cıva, daha güzel görünmek için çok sık kullanılırdı. Cildi beyazlatmak ve gençleştirmek için kullanılan cıva; ciltte tahrişe, kızarıklığa, yanıklara ve hatta cilt kanserine neden olabilen son derece toksik bir madde. Kurşunsa genellikle kadınların kirpiklerini koyulaştırmak için kullandığı bir maddeydi. Ancak tıpkı cıva gibi kurşun da toksik bir madde olduğu için ciddi sağlık sorunlarına neden oluyordu. Bu nedenle, cıva ve kurşun artık makyaj endüstrisinde kullanılmıyor.

Arsenik Yemek

Arsenik, özellikle Victoria döneminde kadınlar tarafından güzellik için kullanılıyordu. Ürün, dönemin güzellik anlayışıyla bağlantılı olarak ciltte beyazlık sağlamak için tercih ediliyordu. Ancak cilt tahrişine, akneye ve hatta ölüme neden oluyordu. Ayrıca, arsenik kullanımıyla guatr hastalığı da ortaya çıkabiliyordu. Arsenik kullanan kişilerin buna bağlı olarak hayatını kaybettiği elbette o dönemde anlaşılmamıştı.

İnce Boyunlar

Afrika'da uygulanmaya başlayan bu gelenekte kadınlar, çocukluktan itibaren boyunlarına demir halka takıyorlardı. Zamanla, gelişim çağlarından başlayarak, halkaların sayısı artıyordu. Bunu yapmalarının en temel nedeniyse uzun boyunlu kadınların daha çekici ve güzel bulunmasıydı. En tehlikeli yönüyse halkalar çıktıktan sonra boynun kırılma ihtimaliydi. Bu geleneğin hâlen Afrika'nın belirli yerlerinde devam ettiği biliniyor.

Bağırsakta Tenya Beslemek

Zayıflamak için belki de en tehlikeli yöntemlerden biriydi. Hap hâlinde ağızdan alınan tenya yumurtaları, zamanla bağırsağa yapışırlardı. Yenen yemeklerse sindirilmeden tenyalar tarafından tüketiliyordu. Bağırsak tenyalarının zaman içinde büyümesi vücuda ciddi hasar veriyor ve insanların ölüme yol açabiliyordu.