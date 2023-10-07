Hatay’da cimem geleneği yeniden canlandırılıyor

Skinceuticals ile ilhamını Anadolu'dan ve kadının gücünden alan tasarımcı Aslı Filinta, Hatay'ın unutulmaya yüz tutan el sanatlarından biri olan "Buğday Sapı Örücülüğü" ile yapılan cimem geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla, Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Hazek Kadın Kooperatifi) ile iş birliği yaparak 'Değer Katmak Elimizden Gelir' projesini başlattı. Aslı Filinta ve Hazek Kadın Kooperatifi ev sahipliğinde tanıtılan bu anlamlı proje, kadın istihdamını desteklemeyi ve buğday sapı örücülüğü geleneğini yaşatmayı hedefliyor. Davete sanat ve cemiyet hayatından Gonca Vuslateri, Meriç Aral, Oylum Talu, İdil Yazar, Füsun Kuran, Melda Kamhi Kosif, Tuçe Peksayar, Mina Ceran, Benan Terzioğlu ve Bilge Yenigül gibi önemli isimler katıldı.

Projede, Hazek Kadın Kooperatifi tarafından üretilen buğday sapı örücülüğü geleneği devam ettirilerek kadın istihdamına destek veriliyor ve Anadolu'nun geleneksel el işçiliği ile tasarımın gücü bir araya geliyor. Doğal malzemeler kullanılarak sürdürülebilirliğe de katkı sağlanan "Buğday Sapı Örücülüğü" ile yapılan cimemler, Altınözü kadınları tarafından yeni çantalara dönüştürülüyor. Bu proje, kadınların gücünü ve Anadolu'nun zengin kültürel mirasını ön plana çıkararak sürdürülebilirliği desteklemenin güzel bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. SkinCeuticals, Aslı Filinta ve Hazek Kadın Kooperatifi'nin iş birliği, hem el sanatlarının yaşatılmasına hem de kadın istihdamına katkı sağlayarak toplumsal değerleri artırmayı amaçlıyor.

Cumhuriyet’in ilk dönemlerine dayanan cimem, buğday sapından örülerek Hatay Altınözü ilçesinde üretiliyor ve mutfakta nihale, ekmeklik, meyvelik, çerezlik, içli köfte ve tarhana kurutmak veya dekoratif amaçlı kullanılıyor. Cimemler sarma bağlama örgü tekniğiyle üretiliyor, kök boya tekniği ile renklendiriliyor ve farklı motiflerde örülebiliyor. Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından ve kadın emeğinin gücünden ilham alarak bir dönüşüm hikayesi olarak konumlandırılan bu proje sayesinde 210 kadına, 210 aileye dokunuldu, doğal bitki örücülüğü yapan kadınların ördüğü cimemler 20- 30’lu yaşlarda ki kadınların nesillerine geçti. 4000 adet çantanın yapımı için ortalama 7 ton buğday ve 40 dönüm tarla hasadına denk gelen bir buğday tüketimi oldu ve hepsi geri dönüştürüldü.