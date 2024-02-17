İş Bankası Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin sponsoru

Günay DEMİRBAĞ-DÜNYA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali bu yıl İş Bankası'nın destekleriyle gerçekleştirilecek. 3-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak olan festival, ülkemizden ve dünyadan birçok bale, modern dans topluluğunu Bodrum'da bir araya getirecek. 2003 yılından beri düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, ülkemizin ilk ve tek bale festivali olma özelliğini taşıyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Bedri Tan Sağtürk’ün katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, bu yıl 21. kez perdelerini açacak olan Uluslararası Bodrum Bale Festivali’ne ilişkin detaylar aktarıldı. Toplantıda, Aran ve Sağtürk işbirliği anlaşmasını imzaladı.

İş Bankası, kuruluşunun 100. yılında festivali destekliyor

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, toplantıda yaptığı konuşmada, bankanın kültür-sanat alanındaki faaliyetlerinin İş Sanat çatısı altında yürütüldüğünü; İş Sanat’ın sahne sanatlarının yanı sıra, plastik sanatlar, kurumsal tarih çalışmaları, müzecilik ve kültür mirası gibi çok çeşitli alanlarda çalışmalar sürdürdüğünü vurguladı.

İkinci yüzyıla doğru heyecanlı adımlar

Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle pek çok toplumsal projeyi hayata geçirdiklerini, bu yıl da Atatürk’ün kurduğu İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümünün kutlanacağını belirterek “Bizim için çok özel olan bu yılda birçok proje gerçekleştiriyor; spordan bilime, eğitimden çevreye ve kültür-sanata farklı alanlarda ülkemize, topluma katkı sunmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. 100. yılımızı coşkuyla kutlayacağımız, ikinci yüzyılımıza doğru adım atma heyecanını yaşayacağımız ağustos ayında sanatseverlerle buluşacak Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin 21.’sine destek vermek bizim için çok anlamlı ve kıymetli” ifadelerini kullandı. Aran, çalışmanın sürdürülebilirliği konusunda DÜNYA Gazetesi’ne şu açıklamada bulundu: “Bu tür desteklerin uzun dönemli olması hem sponsorluğu alan hem sponsor olan için önemli. Benim gördüğüm kadarıyla Devlet Opera ve Balesi kendi içinden bu konuya yıllarını vermiş, emek vermiş, uluslararası değer ve marka olmuş bir ismi Genel Müdür koltuğuna oturtarak Devlet Opera ve Balesi’nin yol haritası, bir vizyonu ve hayallerini kurarak çok önemli bir adım atmış zaten. İş Bankası’nın sponsorluğunun, toplumda ve Devlet Opera ve Balesi’nde de karşılığını bulacağı ve uzun dönemli olarak sonuç alabileceğimiz bir alan olduğunu hissettiğimiz için destek olduk. O yüzden bu tür konularda sadece sponsorluğun uzun dönem olması değil, sponsorluğu alanın yol haritası projeleri de çok kıymetli. O nedenle ben burada ikisinin birleştiğini görüyorum. İş Bankası olarak da böyle bir hayale ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

“Kuğu Gölü” ilk kez Bodrum Bale Festivali’nde

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Bedri Tan Sağtürk de sahnelenecek 6 eserin 11 temsili ile Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin en zengin programı olacağını söyledi. Festivalde ilk kez Kuğu Gölü balesinde sanatseverlerin dünyaca ünlü yıldızların danslarını yakından izleme fırsatı bulacaklarını belirterek: “Brezilya’dan ilk kez konuk olmaları için görüşmelerini sürdürdüğümüz Ricardo Amarante ve Dans Topluluğunun tango adımlarını bale adımları ile birleştirerek bir repertuvarla festivalde yer almasını planlıyoruz. Ülkemizde ve dünya sahnelerinde birçok kez sanatseverlerle buluşturulan ve bu yıl sahnelenişinin 25. yılını kutlayacağımız, tasavvuf ile çağdaş temaların örgüsüyle yolculuk kavramının anlatıldığı ‘Güldestan’ modern dans eseri de Ankara ve İstanbul Müdürlüklerimizin ortak çalışmasıyla muhteşem bir görsel şöleni Bodrumlu sanatseverlerle buluşturacaklar. Dikkat çekecek önemli bir eser ise Türkiye prömiyerini yaptığımız Muhteşem Gatsby olacak” dedi. “75. yılda İş Bankası’nın reklamlarında yüzlerinden bir tanesiydim. Cumhuriyet’in kuruluşunun 75. yılına da denk geliyordu ve benim için çok değerliydi. Yeniden 100. yılda da birlikte oluyoruz” diyerek duygularını ifade etti.

“Halkımızın gelebilmesini arzuluyorum”

Bölge turizmine de katkısı olacak Çalışmanın sürdürülebilirliği konusundaki soruya ise şöyle yanıt verdi : “Tanımlamayı, devamlılık esaslı becerebilirsek ve burada kırmızı haplarımızı en baştan konuşup sürekliliğini sağlayabilirsek bu çok kıymetli olacak. Festivale herkesin keşke bir gün onu seyredebilsem dediği isimler geliyor. Bilet fiyatlarını çok artırma telaşında değilim. Halkımızın gelebilmesini arzu ettiğim için sanatı mümkün olduğu kadar uygun bedelle verebilmeye çalışıyoruz. Ön planlamayla bir turizm ayağının da olmasına değer vermek lazım. Çünkü bakanımız şöyle diyor: “Ülkemiz turizmden belirli bir gelir elde ediyor ve kültüre yatırım yapmalıyız.” Dolayısıyla böyle bir bakanımız varsa biz acaba turizme nasıl katkıda bulunuruz diye düşünmeden edemiyorum”dedi. Devlet Opera ve Balesi olarak her yıl artan eser sayısı ve sanat kalitesiyle sanatseverlere zengin eserlerle ulaşmayı hedeflediklerini de vurguladı.

Bölge turizmine de katkısı olacak

Hakan Aran, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından geçmişten bu yana çok başarılı organizasyonlarla sanatseverlerle buluşan festivalin, tarihi ve doğal güzelliklere sahip Bodrum’da yapılmasının ülke ve bölge turizmine de katkı sağladığını vurguladı. Aran, “Festivalde sahne alacak tüm bale ve dans topluluklarının, yüksek performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacağına inanıyorum” dedi.