İş kazasının yaşandığı inşaat alanı yayalar için risk taşıyor
Ankara'da 1 Nisan'da bir işçinin hayatını kaybettiği bina yıkım sahası, güvenlik tedbirleri alınmaması sebebiyle mahalle sakinleri için tehdit oluşturuyor. Yaşanan olay sonrasında yıkım çalışmaları yarıda bırakılan binanın yarattığı tehlikeden şikayetçi olan mahalle sakinleri, gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.
Hizmet-İş Sendikası'nın mart ayında GMK Bulvarı'nda yıkımını başlattığı binada, 1 Nisan'da bir işçinin yaşamını yitirmesi üzerine yıkım çalışmaları durdurulmuştu.
Bina yeni kazalara davetiye çıkarıyor
Mahalle sakinlerinden Nihat Bardakçı, her gün iş kazasının yaşandığı yıkım sahasının önünden geçmek zorunda kaldığını belirterek, inşaat alanının önlem alınmaması sebebiyle yeni kazalara davetiye çıkardığını söyledi.
Çalışmalar sırasında moloz parçalarının yayalara zarar vermemesi için alınan önlemlerin yeni kaza riski taşıdığına dikkati çeken Bardakçı, "Yüzlerce kilo ağırlığındaki metal parçalar yayalar için risk oluşturuyor. Binanın yıkımını yaptıran sendika ile yetkili belediyenin gerekli tedbirleri bir an önce almasını istiyoruz." dedi.