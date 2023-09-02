İstanbul Kahve Festivali kahve severleri bir araya getiriyor

Yüzyıllardır Türk mutfak kültürünün vazgeçilmez içeceklerinden biri olan kahve, yeni çeşitleri ve damak tadına göre değişen sunumlarıyla sosyal hayatımızda her geçen gün daha fazla yer edinmeye devam ediyor. Diğer kahve markalarının yanı sıra Metro Türkiye, 14-17 Eylül tarihlerinde Tersane’de düzenlenecek olan İstanbul Kahve Festivali’nde, kendi markası Rioba ile yer alacak. Çekirdek, kapsül, öğütülmüş kahve seçeneklerinden ve Türk kahvesi çeşitleri ile tam 23 çeşit kahveyi kahve tutkunlarının beğenisine sunacak. Çiçek ve fındık notaları içeren ve espresso ile mükemmel bir uyum sağlayan Brezilya çekirdekleri, orta sertlikte ve aromatik kahve tercih edenler için hazırlanacak. Hindistan cevizi ve fındık aromalarıyla meyvemsi lezzetler sunan Kolombiya çekirdekleri ise latte ve cappuccino’ya çok yakışıyor. Kahvede yüksek yoğunluk tercih edenler meyve ve bahara notaları içeren Endonezya çekirdekleri, yumuşak içim kahve severler ise meyve ve yasemin çiçeği aromalı Etiyopya çekirdekleri veya düşük kafein içerikli Peru çekirdekleri seçenekleri sunuluyor.

"Çay çeşitleri festivale ayrı bir lezzet katacak"

Festivalde sadece kahve değil, mutfağımızın bir diğer olmazsa olmaz içeceği çay da dünyanın farklı bölgelerine özgü çeşitleri ile ziyaretçileri bekliyor. Metro Türkiye, dünyanın farklı bölgelerinden 18 çeşit aromatik çay ile 8 çeşit bitki çayı sunacak. Karamelize elma ve kavrulmuş hindiba kökü, kakao, tarçın ve portakal içeren çaylardan Çin’in farklı bölgelerinden titizlikle toplanmış eşsiz beyaz çaylara, şeftali ve portakal çiçekli oolong çayından meyve aromalı yeşil çaylara kadar birbirinden farklı lezzetler festivalde yerini alacak.