İstanbul'a kış geri geliyor! Ani soğuklar hastalık riski yaratabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların ise Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'da sis

Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. O günlerde trafiğe çıkacak olan sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Özellikle Çarşamba günü hava çok soğuk

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak İstanbulluları uyardı. Salı gününe dikkat çeken Ökten, büyük bir fırtınanın geldiğini ifade etti.

Ökten, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da pazartesi daha etkili sağanak yağışlar bekleniyor. Salı günü kış geliyor. Özellikle Çarşamba günü hava çok soğuk. Vücut sıcağa adapte olmaya çalışırken bu ani soğuklar hastalık riski yaratıyor."