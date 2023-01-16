İstanbul'da görüntülenmişti: Eski İngiliz bakana ücretsiz saç ekimi teklifi

İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Matt Hancock'a Türkiye'deki bir saç ektirme kliniğinden teklif gledi.

Son dönemde katıldığı televizyon programlarıyla İngiliz basınının gözdesi olan eski bakan, geçen hafta İstanbul'da görüntülenmişti. Kapalıçarşı'da kıyafet bakarken görüntülenen Hancock'un İstanbul ziyareti, ülkesinde tartışmalara neden olmuştu.

Açıklama yaptı: Saç ektirmedim

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hancock ise İstanbul'a tatile gittiğini, saç ektirmediğini ve dişlerini yaptırmadığını söyledi.

İngiliz basını: Saç ekimi teklif edildi

Tartışmalar devam ederken İngiliz basınına yansıyan bir haberde İstanbul'daki bir kliniğin, Hancock'a ücretsiz saç ekim tedavisi teklif ettiği yazıldı.

Klinik: Memnuniyet duyarız

İngiliz basınında yer alan bir haberde, İstanbul'da bulunan klinik yetkilisinin sözlerine yer verildi. Yetkili, bakan ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Matt Hancock'u İstanbul'daki kliniğimizde ağırlayıp kendisine saç ekim tedavisi uygulamaktan memnuniyet duyarız" ifadelerine yer verdi.