Kaave uygulaması yılın ilk çeyreğinde 150 milyon kahve falı yorumladı

Kaave; 2024’ün yılının ilk çeyreğinde uygulama üzerinden 1 milyon rüya yorumuna imza attı.

Yorumlarda; X kuşağından en çok ev, anne, baba, ölüm ve para ile ilgili rüya yorumu talebi geldi. Y kuşağından anne, bebek, çocuk, kayınvalide ve para ile ilgili rüyalar; Z kuşağından ise sevgili, evlilik, arkadaş, araba ve yüzük konularında rüya yorumu istendi. Alfa kuşağı aşk, arkadaş, sevgili, okul ve sosyal medya konularında rüyalarını yorumlattı. Tüm kuşaklara bakıldığında en çok görülen 3 rüyanın anne, para ve aşk konularında olduğu belirtildi.

1 milyon rüya yorumladı

2024’ün ilk çeyrek verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaave’nin Kurucu Ortağı Selin Sağol Sade, “Kaave olarak 11 yıldır sürdürdüğümüz bu yolculukta, hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 85 milyon kez indirilen uygulamamızda, 2024 yılının ilk çeyreğinde 1 milyon’un üstünde rüya yorumlayarak kullanıcılarımızın rüyalarına ilişkin soru işaretlerine cevap sunduk. Rüya yorumlarımızın yanı sıra kullanıcılarımızın 150 milyon kahve falını yorumladık. Ayrıca, lifestyle içeriklerimiz, sağlıklı yaşam önerilerimiz, sağlıklı tarifler ve kaavekomik videolarımızdaki çeşitlilik, olumlama ve oyun kategorilerimiz de kullanıcılarımız tarafından büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Kaave olarak, her geçen gün uygulamamızı yenilemeye ve kullanıcılarımıza yenilikler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Fal yorumlarından oyunlara kadar birçok hizmet sunuyor

Gelişmiş yapay zeka ve canlı yorumcuların bir arada bulunduğu tek süper eğlence uygulaması Kaave, Android, iOS ve Huawei platformlarında 100’den fazla ülkede aylık 7 milyon aktif kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Kahve, astroloji ve tarot yorumlarının yanı sıra olumlama kategorisine ve oyunlara sahip olan Kaave, kullanıcılarına 7/24 hizmet veriyor. Olumlama kategorisi ile “Sağlığımla ilgili endişelerden arınıyorum”, “Kariyerimle ilgili hayallerime kavuşmamı sağlayacak fırsatlarla çevriliyim” gibi olumlama cümlelerini gün içerisinde kullanıcıların seçtiği aralıklarla bildirim olarak gönderen Kaave, Falcı Bacı’nın Bahçesi oyunu ile ise hem kazandırıyor hem de eğlendiriyor. Ayrıca, Şans Kurabiyesi kategorisi ile kullanıcılara yol gösterici mesajlar ve sürpriz hediyeler sunan Kaave, Rüya Yorumu kategorisi ile kullanıcılarının anlamını bulmaya çalıştığı rüyaları yorumluyor.